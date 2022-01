Tamara Gorro y Ezequiel Garay se separan tras doce años juntos

Más información Tamara Gorro viaja a Laponia y le pierden las maletas

Este 2022 ha venido cargado de noticias inesperadas. Si bien hace tan solo unos días era Carla Barber la que emocionada anunciaba su primer embarazo, esta vez ha sido Tamara Gorro la que ha comunicado lo que probablemente sea su relato más complicado.

La influencer y Ezequiel Garay se separan tras doce años de relación y dos hijos en común. Así lo ha desvelado la propia protagonista a través de un vídeo de casi 10 minutos donde, rota de dolor, se ha sincerado con su 'familia virtual'.

''Ezequiel y yo nos vamos a tomar un tiempo como pareja, como matrimonio, nos vamos a separar que no a divorciar. Consideramos que hemos actuado de una manera muy adulta, o al menos ejemplar para nosotros y para nuestros hijos'', ha comenzado confesando Tamara.

Una ruptura, por el momento, temporal que viene motivada por el desgaste en su relación y de la cual ambos esperan que tenga solución ''con la fe y esperanza de volver a recuperar y de terminar la vida juntos como siempre hemos querido''.

''Hablo con dolor porque hay amor. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué lo digo ahora? Antes no lo he dicho porque la decisión no estaba tomada. Llevamos meses viviendo juntos sin ser pareja, hay muy buena relación... Pero evidentemente se va a proceder a dar pasos y eso implica que él y yo tengamos que estar en diferentes casas'', ha explicado visiblemente afectada y desvelando a su vez el motivo por el que ambos han dado el paso de contarlo ahora.

Una complicadísimo varapalo sentimental que se suma a un 2021 de lo más duro para la youtuber que hace unos meses confesaba públicamente el problema de salud mental por el que atraviesa.

