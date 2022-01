Tamara Gorro hace una petición tras su ruptura con Ezequiel Garay: "Basta ya"

La influencer Tamara Gorro anunciaba hace apenas unas semanas su separación con Ezequiel Garay, tras haber formado una familia con dos hijos en común: Shaila y Antonio, y haber mantenido una relación de más de 12 años: "Ezequiel y yo nos vamos a tomar un tiempo como pareja, como matrimonio, nos vamos a separar que no a divorciar", anunciaba Tamara a través de sus redes sociales.

Días más tarde, Gorro concedía una entrevista a 'El Español' en la que revelaba nuevos detalles sobre este inesperado suceso: "Sigue habiendo amor, pero llega un momento que o tiras y se desgasta o frenas. No somos una pareja perfecta". La influencer ha dejado claro en todo momento que no está en sus planes divorciarse y que esto es únicamente un pequeño tiempo que utilizará para recuperarse mentalmente: "Nuestra intención es morir juntos. Me he propuesto salir de esta y voy a salir, a salir de mi problema. Para nada vamos a divorciarnos, no está en mis planes".

Tamara respondía además a los rumores de infidelidades por parte de su marido: "No voy a entrar, pero no voy a entrar por no dar bola a quién haya comentado. Que además nadie lo ha dicho, sino que lo dejan caer. No voy a sentarme cobrando a hablar de este tema. Somos una familia. Nos queremos, nos amamos y nos vais a ver juntos. Lo que no vais a ver es mal rollo entre nosotros".

Ayer por la tarde, Tamara no aguantaba más y decidía entrar en directo a través de una llamada telefónica al programa presentado por Sandra Barneda, para hacer nuevas declaraciones, con fin de defender a Ezequiel, tras ser acusado de "tener costumbres que a ella no le gustan. Él no trabaja y hace cosas que no, hace cosas como jugar a la Play, estar en con la tele... Por la mañana, la noche, no le gustaba mucho todo que jugara a la Play, se pasaba las noches jugando".

La influencer se mostraba muy dolida y desmentía todo de lo que se le estaba tachando a su marido, aprovechando además, para hacer una petición: "Todo eso es mentira. Somos familiares. En mi casa viven mi marido, mis hijos, mis amigos, mi familia, mis suegros y yo. Estoy enferma. No os lo digo a vosotros, lo digo para las personas que se quieren subir a un carro. Yo estoy enferma y me quiero cuidar. Lo pido por favor a la gentuza que se quiere subir al carro…", pedía así respeto y delicadeza con este tema, debido al momento tan complicado que está pasando actualmente.

Minutos más tarde, Gorro publicaba una serie de historias en su cuenta de Instagram, en las que aparece entre lágrimas diciendo: "Por favor basta ya. Quiero dejar claro, como he dicho, que he atendido a todo el mundo y lo seguiré haciendo", refiriéndose a que ha declarado ante los medios todo lo necesario. Continuaba explicando: "No juzgo ni voy a malmeter. Pero la gente que se está subiendo al carro y mintiendo y dejando a Ezequiel mal, no lo puedo tolerar. Estoy enferma e intento salir pero joder, es imposible con gente así. Creo que soy una persona normal y digo todo como pienso pero no puedo más, por favor", pedía la influencer muy nerviosa.

