Tamara Gorro se sincera sobre su problema de salud mental

Tras el incidente en el supermercado, Tamara Gorro vuelve a hablar sobre su problema de salud mental por el que se vio obligada a retirarse temporalmente de las redes sociales e incluso habiendo necesitado ayuda de un psiquiatra. Comenzó su tratamiento en la ciudad de Ávila y pasado un tiempo pudo regresar a casa junto a su marido, Ezequiel Garay, y sus dos hijos.

En su regreso a las redes sociales publicó un vídeo en el que contaba a sus más de dos millones de seguidores en Instagram la situación por la que estaba pasando, confesando que no se encuentra en su mejor momento: "No sé ni yo lo que me ha pasado para llegar a este punto. Bueno, ahora le empiezo a dar sentido a todo", contaba el pasado octubre. Incluso llegó enfadarse con ella misma asegurando: "Tamara, si lo tienes todo para ser feliz, ¿de que c*** te quejas?".

Cuando su salud mejoró, decidió, recomendado por sus médicos, volver a sus redes sociales: "Estar con vosotros es lo que me motiva", decía a su 'familia virtual', es así como llama a sus seguidores. Aún así, Tamara se encuentra actualmente viviendo en Asturias, con el fin de conseguir la tranquilidad que busca y evitar cualquier situación de estrés que le haga empeorar su estado de salud.

Hace apenas unas horas la influencer realizaba un 'Preguntas y Respuestas' en su cuenta de Instagram en las que sus seguidores han aprovechado para hacerle algunas preguntas que les interesaban sobre la influencer. Uno de ellos ha preguntado: "¿Cómo estás psicológicamente? ¿Dirías que has progresado desde que volviste a Instagram?", a lo que ella respondió: "No estoy bien, mi niña. Mi problema va más allá. Pero estoy trabajando mucho y con muchísimas ganas de curarme. Las redes sociales no me han mejorado, vosotros sois los que me hacéis motivarme, crear contenido, saber de vosotros me hace bien".

Tamara añadió: "Me dijeron que debía volver a tener contacto con mi gente, por eso volví, porque mi familia virtual forma parte de mi entorno". Otro de sus seguidores se interesó por sus recaídas, a lo que ella aclaró: "Sí caigo cariño. Es más, hubo un tiempo en el que no podía levantarme, por esto tuve que pedir ayuda. Y es lo mejor que he hecho en mi vida. Sigo teniendo días en los que mi cuerpo me tira. Pero yo le reto, me enfrento a él y subo. Aunque también me permito estar mal, creo que es necesario".

