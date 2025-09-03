Alejandra Onieva tiene nuevo novio: así ha sido pillado con el actor de Anatomía de Grey, Jesse Williams

Desde que en 2022 Alejandra Onieva terminase su relación con el actor Sebastian Stan no se la había conocido otra pareja. Pero ahora vuelve a estar ilusionada y esta vez de su compañero en la serie italiana Hotel Costiera,Jesse Williams.

Alejandra Onieva y Sebastian Stan | Gtres

El actor interpreta a Daniel De Luca, "DD", un exmarine encargado de buscar a la hija desaparecida del dueño del hotel, mientras que Alejandra da vida a Sheryl, un personaje rodeado de misterio.

Pero si hay un trabajo por el que Jesse es especialmente conocido es por su papel como doctor Jackson Avery en la famosísima serie Anatomía de Grey. Un rol que sin duda ayudó a lanzar su carrera al estrellato, y que le facilitó el título de "el hombre más sexy", otorgado por la revista People en 2016.

Alejandra Onieva en el Festival de Venecia | Gtres

Alejandra y Jesse asistieron al Festival de Cine de Venecia, y aunque no posaron juntos en la alfombra roja, ahora se les ha visto pasear por las calles de la capital madrileña, donde ella ha aprovechado para hacer de anfitriona. Unas imágenes llenas de ternura y complicidad que ha publicado este mismo miércoles la revista ¡Hola!

Entre besos, sonrisas y miradas cómplices confirmaban su relación, que aunque ahora sale a la luz, comenzaba mucho antes con el rodaje de su serie, grabada en Positano durante la primera mitad de 2024. Lugar donde tuvieron tiempo para conocerse, tanto profesional como personalmente.

El norteamericano, nacido en Chicago el 5 de agosto de 1980, se separó en 2017 de la agente inmobiliaria Aryn Drake-Lee, con la que tiene dos hijos: Sadie, de 11 años, y Maceo, de 10. Posteriormente, se le han conocido relaciones como la que tuvo con la periodista Taylor Rooks y la directora de cine Ciarra Pardo.

Dicho por él mismo, su imagen sólo es un medio de impulsar sus causas, entre las que, además de su vocación por la interpretación, se encuentran proyectos comprometidos con la justicia social y los derechos civiles. Es miembro de la junta directiva de Advancement Proyect, una organización que lucha por la igualdad racial, y además, productor ejecutivo de Question Bridge, un proyecto artístico centrado en contar la experiencia que viven los hombres negros en Estados Unidos.