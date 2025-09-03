Así es Paula, la hija de Carlos Larrañaga y Ana Escribano, que acaba de cumplir 18 años

El último gran amor de Carlos Larrañaga fue Ana Escribano, con quien tuvo a Paula —su hija menor— poco después de casarse. Este 2025, esa niña que con tan solo cinco años perdió a su padre, ha cumplido 18 y lo ha celebrado públicamente con una entrevista en exclusiva en ¡HOLA! junto a su madre. Allí, madre e hija han hablado de cómo ha sido crecer con la ausencia del actor, de su vocación artística y de lo mucho que Paula se parece a Carlos Larrañaga.

Ana siempre quiso que su hija tuviera una infancia lo más normal posible, alejada de las cámaras, aunque reconoce que Paula "ha crecido entre camerinos y rodajes". Esa experiencia, según cuenta, le ha servido para entender lo bonito, pero también lo duro que puede ser este oficio.

La vocación artística de Paula

A los 17 años, Paula le confesó a su madre que quería ser actriz. Mientras terminaba segundo de bachillerato, se matriculó ya en primero de Arte Dramático. Ahora empieza su segundo curso y asegura que está "encantada con la experiencia", aunque reconoce que también puede ser estresante.

Además, ha decidido compaginar la interpretación con la carrera de Educación Infantil. "El mundo de los niños me encanta y siempre se me ha dado bien", explica, convencida de que ambas facetas forman parte de su futuro.

Creativa desde pequeña, su madre recuerda que siempre mostró inquietudes artísticas: pinta, escribe y edita vídeos. También ha participado en un cortometraje, El jardín de las delicias, y ha actuado en la compañía juvenil de teatro que dirigía Ana Escribano.

Así recuerda a su padre, Carlos Larrañaga

Carlos Larrañaga falleció en 2012, cuando Paula tenía apenas cinco años. "Papá estaría muy orgulloso de la mujer en la que te has convertido y en la que te estás convirtiendo", le dice a menudo su madre. Ana ha intentado mantener siempre viva su memoria en casa, con fotografías, cuadros pintados por él y recuerdos como sus cartas.

Paula conserva anécdotas propias, como la sorpresa que le dio su padre al mudarse a Madrid y recibirla en un piso lleno de globos y regalos. Y también siente orgullo cuando alguien le habla con cariño de él.

De su padre cree haber heredado la intensidad y algunos rasgos de carácter. "Me han dicho muchas veces: eres muy Larrañaga, y lo digo con orgullo", asegura.

Carlos Larrañaga y Ana Escribano con Paula de pequeña | Gtres

Una familia unida

Paula está muy orgullosa de llevar el apellido Larrañaga, aunque también siente cierta presión por estar a la altura. No obstante, insiste a ¡HOLA! en que la decisión de dedicarse a la interpretación ha sido totalmente libre.

La joven está muy unida a sus hermanos mayores —Juan Carlos, Amparo, Luis y Pedro, por parte de padre— y también a sus hermanas maternas, con quienes se ha criado. "Con el tiempo nos hemos ido viendo más, me han dado su apoyo y los he tenido muchas veces para lo que necesita", cuenta.

En cuanto a referentes, además de su familia, admira a actrices como Anna Castillo y Kate Winslet. Y reconoce que le haría mucha ilusión compartir algún día escenario con su madre o sus hermanos.

Así es Paula hoy

A sus 18 años, Paula se define como inquieta y autodidacta. Le gusta dibujar, cocinar, leer, tocar el ukelele, escuchar música —desde rock a boleros— y probar diferentes formas de expresarse con la moda. Entre sus películas favoritas están Titanic y ¿A quién ama Gilbert Grape?, cuyo papel de Leonardo DiCaprio le marcó especialmente.

Le encanta ver a su madre en el escenario, a la que admira por su talento. Y si pudiera hablar hoy con su padre, confiesa que le gustaría enseñarle en qué mujer se ha convertido. "Tantas cosas que preguntarle y tantas cosas que aprender de él", añade.