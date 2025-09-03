La historia de amor de Shakira y Antonio de la Rúa: aumentan los rumores sobre una posible reconciliación

Shakira y Antonio de la Rúa, hijo del expresidente argentino Fernando de la Rúa, comenzaron a salir en el año 2000 y vivieron una década de amor convirtiéndose en una de las relaciones más mediáticas de América Latina. Además de ser pareja, Antonio fue un consejero clave en la carrera internacional de la cantante, participando en la estrategia que consolidó su salto a la fama en el mercado anglosajón.

Shakira en su concierto de Río de Janeiro | Gtres

En 2010 anunciaron su ruptura, aunque mantuvieron una relación cordial. Sin embargo, más tarde surgieron los conflictos legales: Antonio demandó a Shakira reclamando compensaciones económicas por su rol como socio, demandas que finalmente no prosperaron.

Pese a los problemas, esta etapa marcó la vida personal de Shakira, quien ha reconocido que Antonio fue importante en su desarrollo profesional. Una relación sentimental que también inspiró una de las canciones más míticas y amadas por los fans, Día de enero, que escribió para su ex Antonio.

Shakira y Antonio de la Rua | Gtres

Shakira llevaba 15 años sin interpretar este tema en directo pero recientemente la ha incorporado a su repertorio, y es que, casualidad o no, el pasado 31 de agosto, Antonio fue captado entre el público de su show en Ciudad de México cuando la artista cantaba esta misma canción emocionado por la nostalgia.

Un momento muy emotivo en el que Antonio tenía la mirada de un hombre orgulloso, de quien, en algún momento, fue el amor de su vida. Quién sabe, ¿la cantó para él porque sabía que estaba entre el público? En cualquier caso, Shakira y Antonio de la Rúa guardan un bonito recuerdo, y ahora parece que les une también una buena relación después de haberse reconciliado.