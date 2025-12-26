Estela Grande pasa las navidades ingresada en el hospital en la recta final de su embarazo: "Aquí nos quedan varios días"

Estas no están siendo las navidades que Estela Grande tenía en mente, pero sí, sin duda, las más importantes de su vida. La modelo sorprendía en Nochebuena al contar que se encuentra ingresada en el hospital, a pocas semanas de dar a luz a sus mellizos.

Desde la habitación del centro médico, con la tripita bien visible, una vía en la muñeca y acompañada en todo momento por su pareja, Juan Iglesias, Estela ha compartido cómo está viviendo esta espera tan especial.

Aunque no ha explicado el motivo exacto de su ingreso, todo apunta a que se trataría de contracciones, algo bastante habitual en embarazos múltiples como el suyo. Aun así, la influencer se muestra positiva y con un único objetivo: que sus bebés aguanten un poquito más dentro. "Cada día que pasa es una pequeña victoria", decía, dejando claro que, aunque se muere de ganas por conocerlos, todavía es pronto.

La cuenta atrás hacia la llegada de Luca y Liah —el niño y la niña que esperan y cuyos nombres anunció recientemente tras celebrar su baby shower— se está viviendo con mucha ilusión y también con cautela. Estela se encuentra en la semana 33 de embarazo y confía en que los pequeños esperen aún unas semanas antes de nacer.

La Nochebuena la pasaron de forma muy distinta a la habitual: los dos solos en la habitación del hospital, con una cena improvisada que Juan quiso enseñar en redes y una Estela sonriente, pese a todo. Al día siguiente, la modelo volvió a dirigirse a sus seguidores para desearles una Feliz Navidad y agradecer los mensajes de cariño, recordando lo importante que es valorar los momentos y a las personas que tenemos cerca.

Por ahora, todo apunta a que el ingreso se alargará unos días más, lo que podría hacer que también pasen allí Nochevieja y Año Nuevo. Aun así, la pareja afronta esta situación con calma, optimismo y muchas ganas de que los bebés sigan creciendo un poco más antes de hacer su gran entrada en el mundo.