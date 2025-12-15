Estela Grande revela el significado de los nombres elegidos para los mellizos que espera junto al futbolista Juan Iglesias

A finales de julio, Estela Grande y el futbolista Juan Iglesias compartieron en sus redes sociales la feliz noticia de que la influencer estaba embarazada por partida doble.

Lo hicieron a través de un emotivo vídeo en blanco y negro donde podía escucharse los latidos de los corazones de los bebés. Ser padres es un sueño hecho realidad para ambos: "Hoy te miro y siento que te amo más que nunca porque cuando compartes un sueño, ese amor crece. Cuando se convierte en un latido... todo cambia y cuando ese latido se multiplica por dos... ya no hay palabras".

Como a toda madre primeriza, a Estela le asustaron los cambios, tanto los de su cuerpo como los relacionados con su salud. Pero, no fue un problema a largo plazo porque enseguida esos sentimientos se transformaron en ilusión y esperanza por esta nueva etapa tan bonita que está aún por llegar.

Lo que sí le causó un verdadero shock fue el conocer que tendría mellizos, un niño y una niña. La modelo compartió en Instagram un mini blog en la clínica mientras se realizaba una ecografía, y la doctora iba explorando a los bebés, confirmando el género de cada uno.

Estela Grande ha ido compartiendo en redes los momentos más importantes del proceso de suembarazo y hace a penas unas horas, lo ha vuelto a hacer desvelando los nombres de sus mellizos: el niño se llamará Luca y la niña, Liah. Una decisión que le costó tomar pese a que el nombre de la bebé lo tenía claro y a ambos les gustaba desde el principio, el inconveniente surgió por el parecido con el nombre del niño, según ha contado vía stories. Algo que les hizo meditar, pero que no cambió su decisión.

Estela Grande explica el motivo del nombre de sus hijos | Stories

La influencer ha celebrado un evento muy especial en una cafetería de Madrid junto a "las mujeres más importantes de su vida", aquellas que han estado a su lado desde el inicio del embarazo. Estela quiso inmortalizar el momento compartiéndolo en un vídeo recopilatorio, donde se aprecia la emoción que compartieron durante el brunch que organizaron, y en el que finalmente reveló los nombres de sus mellizos, Luca y Liah.