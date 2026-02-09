La reciente polémica por el presunto blanqueo de dinero procedente del narcotráfico vinculado a Francisco de Borbón ha vuelto a poner a la familia en el ojo público. Su hermana, Olivia de Borbón, ya dijo que prefería mantenerse al margen de la situación. Siempre ha sido discreta y cuidadosa con su vida privada, la hermana del protagonista del escándalo ha dejado claro que no tiene nada que ver con lo que ha sucedido, que prefiere no hablar del tema, y que no quiere estar involucrada.

Fiona Ferrer en un evento | Gtres

Y es que ya han sido suficientes las tensiones que han habido en la familia tras la muerte de su padre por temas del título de Duque de Sevilla y disputas entre hermanos, tanto, que ha hecho que su relación estallase y se situase en la cuerda floja. Aún así, Olivia con una actitud de lo más compasiva frente a este nuevo problema recalcó que aunque la había pillado "por sorpresa", era su hermano y no significaba que no le quisiese ni le importase.

Ahora, ha sido su amiga íntima, Fiona Ferrer, quien ha querido poner las cartas sobre la mesa. Sin rodeos y con total sinceridad, la empresaria ha explicado que pese a que no puede dar su opinión ya que ni siquiera la propia Olivia conocía bien la situación, sí es consciente de que es completamente ajena a los hechos, recalcando que hasta donde ella sabe, no tiene implicación alguna en los problemas de su hermano.

Fiona Ferrer ante los micrófonos | Gtres

Y por si alguien no lo creía del todo o le quedaban dudas: "Sé de primera mano que no tiene relación y que no sabe nada", al mismo tiempo, también quiso ser cautelosa con sus palabras y no especular acerca del por qué los hermanos habían decidido poner límites y distanciamiento en su relación: "No sé muy bien, yo ahí no te puedo contestar". En lo que sí confía es en que todo salga lo mejor posible y sobre todo "que a Olivia se la saque de la ecuación".