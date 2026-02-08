Estas serán las tendencias en vestidos de novia para 2026, según el diseñador Alex Vidal

La temporada de bodas ya está a la vuelta de la esquina y, si eres la que se casa, eso significa que los nervios van en aumento y hay que acelerar la gestión de los preparativos: enviar las invitaciones, pruebas de menú, despedida de soltera, los anillos, el lugar y, sobre todo, el vestido. Este puede que sea el detalle más importante de todos y elegir el ideal no es tarea fácil.

Si todavía no has empezado con este proceso y no sabes cuál es el diseño más adecuado para ti, Alex Vidal, diseñador de vestidos de novia, detalla cuáles serán, según él, las tendencias en la moda nupcial para este año 2026.

Novia probándose el vestido de boda | Freepik

Personalización y autenticidad, las claves para el vestido perfecto

En un día tan especial, lo más lógico del mundo es que la novia quiera ir cómoda y lucir espectacular con un vestido que la represente. Por eso, los vestidos que se confeccionan actualmente cada vez son más "profundamente personalizados", tal y como destacan desde el atelier de Alex Vidal. En su taller han detectado, de un tiempo a esta parte, que las novias buscan diseños atemporales "sin renunciar a su identidad".

Para este 2026, uno de los conceptos que más sonará en los talleres de costura es el de la autenticidad. Alex Vidal cuenta que la novia "ya no quiere sentirse disfrazada el día de su boda" y, por ello, pide "diseños más honestos, que hablan de quién es ella" sin tener que seguir las modas impuestas.

¿Cómo serán los vestidos de novia de 2026?

El diseñador comenta que una de las tendencias de este año serán las "siluetas depuradas", es decir, "vestidos de líneas limpias, muy bien construidos y con un toque arquitectónico que aporta carácter sin necesidad de excesos". El experto afirma que se trata de una "elegancia silenciosa" porque no busca llamar la atención, sino que el vestido se recuerde, tanto por la novia, el novio y los invitados.

Como es evidente, el tipo de tejido es fundamental y Vidal remarca que saber elegirlo puede marcar la diferencia. Añade también que el material está por encima de los adornos y se debe evitar poner en exceso. "Bordados sutiles, sedas trabajadas, organzas o encajes reinterpretados desde una mirada contemporánea" serán tendencia este año.

Otra de las características de los vestidos es la versatilidad. El día de la boda largo y tiene distintas partes: ceremonia, banquete y la fiesta posterior son momentos muy diferentes y cada uno requiere un tipo de vestido. Ahora ya no es necesario tener más de uno, ya que gracias a la costura, el mismo vestido se puede transformar a lo largo del día. Este tipo de propuesta permite "jugar con capas, sobrefaldas o mangas desmontables", puntualiza el diseñador, quien añade que estos diseños se adaptan a la novia y "a la forma en la que quiere vivir su boda".

Novios bailando | Freepik

Solo un vestido

Un tipo de vestido que cumple a la perfección el concepto de versatilidad son los vestidos desmontables. Lo que tienen de singular es que "puede tener varias vidas dentro del mismo día" y hacer sentir a la novia mucho más cómoda y libre según el momento.

Eso sí, es importante que el vestido desmontable "funcione como un todo" sin perder la identidad y la elegancia. "Poder transformar el vestido permite adaptarse sin renunciar a la coherencia estética".