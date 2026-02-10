Under Eye Blush: la tendencia de colorete que se acerca a la ojera

El maquillaje es todo un mundo increíble para ir descubriendo poco a poco, ya que existen una infinidad de productos con funciones muy distintas y que resultan en una piel increíble, natural, y con un efecto que resulta casi celestial.

En lo que llevamos de 2026, que es poco más de un mes, ya ha aterrizado una nueva tendencia de maquillaje en las redes sociales, extendida por celebridades y creadoras de contenido como Hailey Bieber.

Estamos hablando de una tendencia conocida como Under Eye Blush, un colorete que, según explica el experto en maquillaje Adrián Rux, cada vez se acerca más a la zona de la ojera. En este artículo te contamos de qué se trata esta nueva moda y de dónde viene, porque no es nueva.

Sus características

Como bien hemos introducido, este maquillaje en tendencia tiene unas características claras. La principal es la zona donde se aplica el producto, que, en este caso, se trata del lugar de la ojera.

Otra de sus particularidades es el tono del colorete, que suele ser un rosado intenso, aunque, realmente, es un rasgo bastante personal, así que cada uno puede utilizar el que más le guste y convenga.

Por último, es importante destacar que la mayoría de influencers lo mezclan con el corrector. De esta manera, el blush no es tan llamativo y se integra al rostro de una manera más natural. Desde luego que se trata de un consejo a tener en cuenta para que el resultado sea favorecedor y no quede exagerado.

Sus orígenes

Adrián Rux explica muy bien los orígenes de esta técnica, que se remontan al 1999 en Japón, cuando era conocido como Igari Blush. "Siempre que el maquillaje se cansa de ser minimal, vuelve a mirar a los años ochenta o incluso antes de eso", reflexiona el profesional.

"Este rubor, como debajo del ojo, no busca ese efecto occidental, healthy, sino que busca un efecto más parecido al del anime, de emoción, de excitación, ese efecto un poco delicado", explica el divulgador de contenido de belleza.

Esta tendencia actual se popularizó, en su momento, gracias a Shinobu Igari, "una maquilladora japonesa muy influyente", destaca Rux. De hecho, se hizo tan viral que incluso "existen gafas con el rubor integrado en el lente, lo que deja claro que no es solo maquillaje, sino más un estilo de efecto visual", explica el experto.

Por qué es tendencia

Una de las dudas más populares es el por qué se está haciendo viral este tipo de blush. "El rosa en la ojera neutraliza subtonos verdosos y azulados", explica Adrián. "Por eso funcionan tan bien los polvos translúcidos rosas, para dar ese efecto de luminosidad", añade.

"Y por eso hemos visto a maquilladores como Mario mezclar el corrector con un poquito de colorete rosa, justo para dar ese efecto de luz", comenta.

Eso sí, Rux afirma que la llegada de esta nueva tendencia no significa que ahora todos los maquillajes recurran a esta técnica: "Digamos que el maquillaje hoy en día ya no responde a una sola estética dominante. Hoy puede convivir el minimalismo más pulido en la piel y una tendencia concreta, como el Under Eye Blush, sin que pase absolutamente nada".

"Y es que hoy no tenemos tendencias que duran toda una década, sino que vamos picoteando un poco todo lo que va saliendo, porque realmente va todo muy rápido", concluye el creador de contenido de belleza.