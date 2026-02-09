Bad Bunny, vestido de Zara en la Super Bowl 2026: ¿qué significa el número 64?

Bad Bunny fue el gran protagonista del descanso de la Super Bowl 2026, celebrada en el Levis Stadium de Santa Clara, California. El artista firmó un espectáculo reivindicativo y espectacular que ya se sitúa entre los halftime shows más comentados de la historia reciente, sin olvidar hitos como el de Shakira y Jennifer Lopez en 2020.

Con una puesta en escena potente y numerosos invitados —entre ellos Ricky Martin, Lady Gaga, Karol G o Pedro Pascal—, el puertorriqueño consiguió hacer bailar a todo el estadio. Entre el público no faltaron rostros conocidos como Kendall Jenner, Hailey Bieber,Kim Kardashian o Lewis Hamilton.

Para esta actuación histórica, Bad Bunny no solo puso el foco en la identidad latina en Estados Unidos, sino que también lanzó un guiño directo a España al vestir un total look de Zara, cuidadosamente pensado al detalle.

Bad Bunny en la Super Bowl 2026 | Gtres

El look de Zara de Bad Bunny

Guiado por los estilistas Storm Pablo y Marvin Douglas Linares, Benito Antonio Martínez Ocasio apostó por una combinación muy medida: camisa con corbata, un jersey de inspiración deportiva con el número 64 y pantalones chinos. Un estilismo equilibrado entre lo formal y lo deportivo, con el sello urbano característico del artista.

El conjunto, además, estaba confeccionado en tono Cloud Dancer, el color Pantone de 2026, una elección cromática por la que cada vez apuestan más celebridades.

Bad Bunny en la Super Bowl 2026 | Gtres

En cuanto a los accesorios, Bad Bunny elevó el look con un Royal Oak de Audemars Piguet de 37 mm en oro amarillo de 18 quilates, con esfera de malaquita, aportando un contraste de lujo al conjunto. Y en los pies, lució sus propias zapatillas BadBo 1.0, fruto de su colaboración con Adidas.

Más tarde, el cantante añadió una segunda pieza de Zara al estilismo inicial, incorporando un blazer de doble botonadura en color crema.

Bad Bunny y Lady Gaga en la Super Bowl 2026 | Gtres

"Gracias por el tiempo, el talento y el corazón que pusieron en esto. Gracias por hacerlo real. Este show también fue de ustedes. Espero que lo disfruten. ¡Nos vemos pronto", reza la dedicatoria que ha mandado el artista al equipo de creación del vestuario de la firma de Inditex.

Dedicatoria de Bad Bunny a Zara | Zara

El look de Bad Bunny se completó con un maquillaje muy natural, que reforzaba su estilo cuidado de pies a cabeza. Según la maquilladora Patricia Carretero (Perricone MD), el artista lucía un tono bronceado uniforme conseguido con productos ligeros, ideales para pieles masculinas. Las mejillas sonrojadas, habituales en él, podrían estar ligeramente potenciadas con un toque de colorete de acabado glow.

Qué significa el número 64

El número 64 que presidía su outfit no pasó desapercibido entre los fans. Muchos apuntan a que hace referencia a 1964, el año de nacimiento de su madre, Lysaurie Ocasio, una figura clave en la vida y la trayectoria del artista.

La madre de Bad Bunny ha estado muy presente en sus discos y en su discurso público, algo que él mismo ha subrayado en numerosas ocasiones. "Ella creyó en mí antes de todo: como persona, como ser humano, en mis decisiones y en mis gustos", afirmó en una entrevista previa a este gran evento deportivo de la NFL.

Bad Bunny en la Super Bowl 2026 | Gtres

Ricky Martin y Lady Gaga, invitados de lujo

Ricky Martin y Lady Gaga fueron dos de los artistas que compartieron escenario con Bad Bunny y ambos destacaron también por sus elecciones de vestuario.

Ricky Martin apostó también por el color Pantone 2026, un blanco roto elegante, con camisa abierta, camiseta de tirantes, pantalón de pinzas a juego, fajín marrón y un cinturón fino.

Ricky Martin en la Super Bowl 2026 | Gtres

Lady Gaga, por su parte, puso la nota de color con un vestido azul celeste de la firma LUAR, creada por el diseñador estadounidense de origen dominicano Raúl López. El diseño contaba con cuerpo drapeado, escote en V y falda asimétrica de volantes y plisados. Completó el look con un gran adorno floral rojo en el hombro izquierdo y zapatos de tacón a juego, además de un peinado de ondas rubias de inspiración glam.