Tras los altibajos, la exposición pública y la ruptura definitiva con Ezequiel Garay en 2022, Tamara Gorro ha decidido volver a ilusionarse. Y lo ha hecho sin etiquetas, sin prisas y dejándose llevar… nada menos que con Cayetano Rivera. Una nueva etapa sentimental que, desde que salió a la luz el pasado 8 de febrero, ha revolucionado a la prensa del corazón. Era cuestión de tiempo que se supiera: ambos son rostros conocidos.

Tamara Gorro | Europa Press

La bomba la destapaba Libertad Digital, asegurando que habían sido vistos en el aeropuerto rumbo a Dubái junto a un grupo de amigos. Una escapada que encendió todas las alarmas. Y tras ella, llegaron los rumores, las confirmaciones y las voces del entorno. Uno de los que más ha hablado ha sido Omar Sánchez, amigo íntimo de Tamara, quien reconocía que sabía que estaba conociendo a alguien "sin etiquetas", aunque ella misma intuía que tarde o temprano saldría a la luz.

Pero no todo es idílico en esta historia. Makoke, colaboradora televisiva y conocedora del entorno de ambos, desvelaba que en la familia de Cayetano la relación no habría despertado precisamente entusiasmo. "Su entorno me dice que no da un duro por esta relación", aseguraba.

De hecho, Lucía Rivera no ha querido dar ningún detalle a la prensa sobre la nueva ilusión de su padre. Con una sonrisa pícara no tardó en reaccionar a las preguntas sobre su padre y se limitó a soltar: "¿Tú te crees que te lo voy a contar a ti?". Mientras seguía caminando como si nada y dejando claro que no iba a entrar en polémicas: "Sabéis que no hablo de estos temas… ¡está todo genial!". Y para que no quedara ninguna duda, remataba con un tajante: "Hablad con mi padre".