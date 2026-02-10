David Bisbal dedica unas emotivas palabras a su padre tras su muerte: "Arriba seguirás siendo un luchador"

José Bisbal Carrillo, padre de David Bisbal, ha fallecido este martes a los 84 años en su Almería natal rodeado de toda su familia. Un durísimo golpe para el cantante almeriense, que destrozado ha querido despedirse del exboxeador públicamente con un emotivo mensaje publicado en su cuenta de Instagram minutos después de que la triste noticia trascendiese a los medios de comunicación.

"Papá, hoy te quedas a vivir dentro de mi corazón. Sabemos que allá arriba seguirás siendo un luchador, ganando todos los combates en el cielo" ha escrito, acompañando su último adiós de varias imágenes en blanco y negro de su padre de joven, cuando se convirtió en campeón de España de boxeo en la categoría de peso ligero.

Una carta de despedida a su padre que en pocos minutos se ha llenado de comentarios de cariño, destacando los de sus compañeras en Gisela Lladó -"Te acompaño en el sentimiento, un fuerte abrazo"- y Geno Machado -"Te acompaño en el sentimiento, Descanse en paz. Un abrazo lleno de amor para toda la familia"-, además del de otros artistas como Pastora Soler o Alfred García, y amigos como Antonio Banderas -"Un fuerte abrazo, querido amigo"-, y Santiago Segura: "Ojalá alivie algo tu dolor saber el orgullo y la felicidad que has proporcionado a ese hombre, que pudo ver lo grande que ha llegado a ser su hijo".

También Elena Tablada, expareja de David y madre de su hija Ella (15) ha reaccionado en redes sociales al fallecimiento del que fue su suegro. Y cogiendo una de las imágenes compartidas minutos antes por el cantante, ha publicado un emotivo storie en el que ha escrito "el cielo abre hoy sus puertas grandes para recibir al abuelo Pepe. Por siempre en nuestros corazones", demostrando el gran cariño que sentía por José Bisbal.