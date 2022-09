Estas son las novias que ha tenido Leonardo DiCaprio, todas menores de 25 años

A Leonardo DiCaprio le acecha una maldición, o, al menos, esto es lo que sostienen las redes sociales. Las teorías que corren por la red señalan que el actor de 47 años, que siempre será recordado por ser la estrella de 'Titanic', no tiene buena suerte en el amor.

¿La razón? Su última relación con la joven actriz y modelo Camila Morrone, conocida por 'Daisy Jones & The Six', ha terminado después de 4 años de noviazgo. Pero lo extraño del caso no es este nuevo desengaño amoroso, sino el hecho de que DiCaprio rompe con todas sus parejas justo cuando estas cumplen los 25 años de edad o antes. Es decir, sus últimas novias (y han sido unas cuantas) nunca han superado este límite de edad. La última de ellas Monrroe, que tenía los 25 recién cumplidos.

Por supuesto, este dato no ha pasado desapercibido por las redes. Tras confirmarse la noticia de la ruptura han empezado a correr todo tipo de vídeos y gráficos en clave de humor, que evidencian la maldición que tiene el actor de Hollywood en el amor. ¿No te lo crees? En NovaMás lo comprobamos ahora mismo.

Los amores de DiCaprio y la regla de los 25 años

Camila Morrone

Empezamos con el más reciente. En 2019, la revista People confirmaba la relación oficial entre el actor de 'El Lobo de Wall Street' y la joven Camila Monrroe. Durante su noviazgo, la actriz ha hablado varias veces de la diferencia de edad entre ambos, defendiendo la libertad de cualquier persona de tener una relación con quien quiera.

Pero parece que la historia de amor había terminado cuando se extendió el rumor de que se había visto a DiCaprio cenando con otra mujer con la que había tenido muestras cariñosas. Estos rumores se han confirmado justo ahora, así como la ruptura de la relación. Camila cumplió 25 años el pasado junio.

Gisele Bundchen

Nos vamos a los inicios del actor. La modelo Gisele Bundchen fue su primera novia conocida. Ella tenía 18 años cuando empezó a salir con DiCaprio, mientras que él tenía 24. Fue una relación bastante consolidada que duró 5 años, pero cuando Bundchen tenía 23 y él estaba a punto de cumplir 30 años pusieron fin a su noviazgo.

Bar Refaeli

DiCaprio tardó bien poco en recuperarse de esta ruptura, en poco menos de 1 año el actor ya tenía una nueva novia, también modelo. Bar Refaeli tenía 20 años cuando empezaron su romance y el actor 30. Fue una relación de 5 años. Así que, tan solo hay que echar cuentas para comprobar que, efectivamente, Refaeli tenía 25 cuando lo dejaron.

Blake Lively

Pasado otro año, en 2011, DiCaprio empieza una historia de amor con la actriz de 'Gossip Gir'. Esta fue una relación fugaz, que tan solo duró 1 año, pero de nuevo se cumplió la maldición. Lively tenía 23 años cuando empezó a salir con DiCaprio.

Erin Heatherton

Modelo y ángel de Victoria 's Secret. Mantuvo 1 año de noviazgo con el actor de Hollywood, cuando él tenía 37 años y ella era una joven de 22.

Toni Garrn

La modelo alemana estuvo con DiCaprio cuando ella tenía solo 20 años. Mientras que su pareja ya alcanzaba los 38. Esta tampoco fue una relación duradera.

Kelly Rohrbach

El noviazgo con la actriz y modelo estadounidense apuntaba a ser la excepción que rompiera la regla, ya que Kelly tenía justo 25 años cuando empezó a salir con Leonardo DiCaprio. Pero el actor cortó con ella justo antes de que Rohrbach cumpliera los 26. Así que la regla de los 25 siguió intocable.

Nina Agdal

Como ves, las novias después de Bar Refaeli le duraron poco a DiCaprio, y con Nina también se cumplió este patrón. Su noviazgo duró solo 1 año, ella tenía 25 años cuando rompieron y él 42.

¿Maldición de los 25 o chicas jóvenes?

Y, por fin, en 2019 llegamos a la confirmación de su nueva relación con Camila Morrone, la cual conoció con 20 años.

Visto lo visto, no sabemos si existe tal maldición de los 25 sobre Leonardo DiCaprio, pero lo que sí está claro, y así lo confirma claramente su historial, es que al actor solo sale con chicas a las que le dobla la edad. Y que, obviamente, no pasan de los 25 años. No se trata de uno o dos casos aislados, sino de 8 noviazgos que evidencian esta realidad.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR...

¿Quién es Clara Chía, la chica con la que Piqué ha sido pillado besándose?