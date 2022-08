¿Quién es Clara Chía, la chica con la que Piqué ha sido pillado besándose?

Gerad Piqué y Shakira anunciaron su separación el pasado mes de junio. Desde entonces, el foco mediático se ha centrado en ellos y han sido muchos los rumores que han sobrevolado sobre sus cabezas.

Sin embargo, hace tan solo unos días, veían la luz unas sorprendentes imágenes en las que se podía ver al futbolista en una actitud muy cariñosa junto con otra joven, de hecho les pillaron dándose un beso. Un gesto con el que muchos han apuntado que se trataría de su nueva novia, no obstante eso es algo que aún no se ha confirmado.

Fue el periódico inglés The Sun quien descubrió quién es la chica del beso. Al parecer, se llama Clara Chía Martín, es de Barcelona, tiene 23 años (doce menos que el futbolista) y estudia relaciones públicas.

El catalán no tiene por costumbre compartir nada de su vida personal en su perfil de Instagram, donde le siguen más de 20 millones de personas, por lo que no hay ni rastro de la que podría ser el nuevo romance del blaugrana. Pero, según ha publicado el periodista Simon Boyle en The Sun, ambos llevarían viéndose meses y, además, habría estado compaginando sus estudios mientras trabajaba en la empresa del futbolista como organizadora de eventos.

Por su parte, Shakira también comparte poco de su vida personal en su perfil de Instagram, donde cuenta con 76 millones de followers. Aunque aún no se sabe cómo ha reaccionado o si ha habido algún tipo de reacción a las imágenes mencionadas, lo cierto es que la cantante parece estar centrada en su trabajo y en sus hijos.

¿Una indirecta a su exmarido?

Desde que se estrenara el pasado mes de abril la canción 'Te felicito' de la colombiana junto a Rauw Alejandro, se ha convertido en todo un éxito. Un himno musical que muchos de los fans de la artista interpretaron como un tema que iba dirigido a Piqué. Pese a que esto no se ha podido confirmar, la verdad es que poco tiempo después, a comienzos de junio, se daba a conocer la noticia de que el matrimonio se separaría.

Después de que The Sun haya descubierto quién era la rubia que salía junto a Piqué en las polémicas imágenes, solo cabe esperar a que el tiempo pase y se pueda conocer si es (o no) la nueva novia del futbolista tras su ruptura con Shakira.

