The Weeknd y su currículum de novias impresionantes

El cantante y productor canadiense Abel Makkonen Tesfaye, más conocido como The Weeknd, convierte en oro todo lo que toca. Su carrera musical ha sido un éxito tras otro desde que empezó a subirse a los escenarios, su vida gira en torno a galas, premios y giras. Pero, a pesar de tener una ajetreada vida entre aeropuertos y escenarios, aún le sobra tiempo para ocuparse de su intensa agenda amorosa.

Lo sorprendente es que sus romances no son con cualquiera, sino que ha conquistado los corazones de las mujeres más deseadas a nivel mundial. De este modo, parece ser que el cantante, no solo enamora en el mundo de la música, con su voz y estilo, también consigue conquistar a las mujeres más bellas del planeta. A continuación, te desvelamos la identidad de sus romances y los detalles de sus historias de amor.

Bella Hadid

El cantante conoció a la supermodelo en el festival Coachella de 2015, el emblemático evento musical que reúne a celebrities de todo el mundo.

Algunas de las apariciones públicas que tuvieron más eco fue el cruce de miradas que compartieron durante la pasarela de Victoria’s Secret Fashion Show, en la que también actuó el cantante, y su aparición en el Met Ball, ambos eventos celebrados en 2016. La pareja se mostró junta por primera vez en público ese mismo año en la gala de los premios Grammy.

Cuando Hadid cumplió los 19, Abel le regaló un Yorkshire cachorro y, poco después, la modelo participó en el videoclip de la canción 'In the night', que estrenaba su novio. Al cabo de poco tiempo, rompieron por la incompatibilidad de sus agendas laborales.

Selena Gómez

Meses después de su ruptura con Hadid -que fue a finales de 2016- se empezó a rumorear que el cantante había comenzado una relación con la actriz de Disney Channel.

Las cámaras cogieron imágenes de varios viajes de la pareja a Italia, Brasil y California en las que se mostraban muy afectuosos. El malestar de la ex del cantante no tardó en hacerse público y muestra de ello fue que Bella dejó de seguir la cuenta de Instagram de Selena.

Aunque fue una relación breve de solo 10 meses, The Weeknd estuvo al lado de Selena durante una de las etapas más complicadas de su vida: un trasplante de riñón a causa del lupus. Finalmente, decidieron tomar caminos separados, de nuevo, por la dificultad de compaginar las responsabilidades atribuidas a sus carreras musicales.

Yovanna Ventura

En noviembre de 2017, solo un mes después de terminar la relación con Selena, The Weeknd fue visto de la mano de Yovanna Ventura en una fiesta de Hollywood. Se desconoce si este romance fue algo fortuito o si tuvo continuidad, pero, en todo caso, no se volvieron a mostrar juntos en público.

La modelo, igual que Selena Gómez, también fue pareja de Justin Bieber en 2014.

Una segunda oportunidad con Bella

The Weeeknd y Hadid se volvieron a mostrar públicamente muy acaramelados en la fiesta de Magnum x Alexander Wang para el Festival de Cine de Cannes de 2018. A partir de allí, volvieron a oficializar su relación y los miles de fotos que compartieron son el testimonio de que mantuvieron una relación sólida e intensa. Sin embargo, durante el verano de 2019 decidieron separarse de nuevo. ¿Será, esta vez, para siempre?

Angelina Jolie

Las últimas noticias de la vida amorosa del cantante han revolucionado los tabloides: existe un posible noviazgo con Angelina Jolie. Hace meses que se rumorea sobre ellos porque se les ha visto compartiendo agradables veladas en restaurantes de Los Ángeles.

Además, la letra de la última canción de The Weeknd, ‘Here we go again’, da claros indicios de esta nueva relación. “Y mi nueva chica, es una estrella de cine. La amaba bien, la hago gritar como Neve Campbell, pero la hago reír, juro que cura mis pensamientos deprimentes. Me prometí a mí mismo que no me volvería a enamorar, pero allá vamos de nuevo”, dicen los versos del nuevo single.

No sabemos si será su estilo, su voz o su personalidad, pero The Weeknd tiene algo que enamora a las mujeres más hermosas.

