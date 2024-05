El enigmático mensaje de Amaia Montero: "Y cada día me repito que no queda tanto..."

Fue en octubre de 2022 cuando Amaia Montero generó una gran preocupación tras publicar una foto en blanco y negro donde se la veía despeinada y con muy mala cara junto a este mensaje: "Si la esperanza es lo último que muere y aún no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?". Una imagen que rápidamente se hizo viral y que generó mucha angustia entre sus fans.

Tras esta publicación, transcendió que la cantante había sido ingresada en una clínica para superar sus problemas. Poco después se supo que la artista se encontraba mejor, recuperándose, y que había sufrido un brote de estrés y ansiedad.

Amaia Montero | GTRES

En julio de 2023 se hizo público que la cantante había sido ingresada de nuevo en un clínica, en la Unidad de Cuidados Intensivos, pero en esta ocasión el motivo se debió a complicaciones que sufrió durante la recuperación de una operación que le realizaron en una mano por una lesión.

Después de esto, mucho se ha especulado sobre cuándo podremos ver de nuevo a Amaia Montero sobre un escenario. Incluso, en diciembre, su exnovio, Gonzalo Miró, con quien mantiene una gran amistad, aseguró que la exvocalista de La Oreja de Van Gogh regresaría a los escenarios: "Va a volver a la música y a los escenarios, que es lo suyo".

Amaia Montero y Gonzalo Miró cuando eran pareja | Gtres

Y ahora, la cantante ha sorprendido publicando un enigmático mensaje a través de stories sobre una imagen de una chaqueta rosa donde escribe: "Y cada día me repito que no queda tanto...".

El stories de Amaia Montero | Instagram

¿Será esta la chaqueta que Amaia está guardando para su vuelta ante el público?