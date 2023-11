Amaia Montero sorprende en el concierto de Manolo García cantando Pájaros de Barro en su reaparición más esperada

Un año después de su retiro mediático, Amaia Montero ha reaparecido de forma pública y por todo lo alto. Lo ha hecho como sorpresa en el concierto que Manolo García dio el pasado domingo en el Palacio de Congresos y Auditorio Kursaal de San Sebastián.

Una reaparición que no ha tardado en hacerse viral gracias a un vídeo de uno de los aficionados y asistentes al concierto. En él, se ve cómo el cantante entona su mítica canción Pájaros de Barro cuando decide recorrer el patio de butacas hasta llegar a Amaia.

Ambos se funden en un caluroso abrazo y la que fuera vocalista de La Oreja de Van Gogh se lanza a cantar junto a él. Un momento de lo más emotivo en el que ha quedado constancia, una vez más, de la relación de amistad que comparten desde hace años.

Gracias a este vídeo viral en la red, se puede ver la mejoría de la cantante en un momento en el que la preocupación por su estado de salud era máxima. Sonriente, con mucha energía y, por supuesto, sin perder su voz: así continúa la de Irún.

Fue hace apenas un año cuando Amaia Montero preocupó a sus seguidores publicando una fotografía en blanco y negro muy desmejorada y un comentario que hizo saltar todas las alarmas: "Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?".

Tras esto, disminuyó su actividad en el universo 2.0 y, meses después, se pudo conocer su ingreso en la Clínica Universitaria de Navarra debido a un cuadro de estrés y ansiedad. Ahora, con esta nueva reaparición, se espera que retome poco a poco la música, pues son muchos los seguidores que desean su regreso a los escenarios.