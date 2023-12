Gonzalo Miró, exnovio de Amaia Montero, anuncia el regreso de la cantante tras su época más complicada

Los fans de Amaia Montero están de enhorabuena. Después de que la cantante se alejase de los focos para centrarse en su recuperación, su exnovio, Gonzalo Miró, ha anunciado su regreso, retomando su carrera musical con más fuerza que nunca.

La primera y última aparición pública de la exvocalista de La Oreja de Van Gogh fue en el concierto de Manolo García en San Sebastián, cuando arrancó a cantar Pájaros De Barro. Ahora, la intérprete de Puedes Contar Conmigo reaparece -y por todo lo alto- en el spot con el que Telefónica ha celebrado su 100 aniversario.

Así lo ha anunciado la propia Amaia a través de sus redes sociales, donde ha compartido el vídeo en el que, después de una larga temporada, volvemos a oír la voz que la convirtió en la Reina del Pop de nuestro país: "¿Sabéis cuántos besos nos hubiéramos perdido? ¿Sabéis cuántos besos nos hemos regalado? Gracias a Telefónica por 100 años conectándonos a tod@s".

Pero, por si quedase alguna duda, su exnovio Gonzalo Miró, con el que mantiene una gran amistad desde su ruptura en 2011, lo ha confirmado a los micrófonos de Europa Press, anunciando el regreso de Amaia Montero a los escenarios de forma inminente: "Al final parezco el representante, el portavoz oficial. Ella está bien, está mejor. Bueno, ya la habéis visto y la iréis viendo un poquito más".

Gonzalo ha recordado que era cuestión de tiempo y que, como ya dijo, pronto vendrían buenas noticias. Y así ha sido: "Las habrá mejores porque va a volver a la música y a los escenarios, que es lo suyo". Sin "adelantar" ninguna fecha, el tertuliano está "convencido" de que su vuelta a la música "será un buen momento para ella y para todos, que hará feliz a todos los que la queremos y todos los que esperamos ansiosamente verla encima del escenario".

Gonzalo Miró en el Festival de Málaga | Gtres

Siempre discreto con su vida privada, el colaborador ha reconocido que 2023 ha sido un buen año a nivel profesional y personal, aunque por el momento no se plantea pasar por el altar con su novia desde hace años, Noelia Velasco: "Mi corazón palpita, bombea sangre que da gusto. El trabajo bien, la salud bien, el amor bien, el Atleti bien, no tengo queja. Pero en el 2024 no tiene pinta de que se vaya a dar mi boda".