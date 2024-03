Elsa Pataky habla sobre cómo es el tipo de colegio al que van sus hijos en Australia: "Son muy activos, necesitan deporte"

Elsa Pataky ha reaparecido este jueves en Madrid para presentar en primera persona la nueva campaña y colección de Gioseppo Woman como embajadora de la marca y ha atendido a los medios de comunicación con la amabilidad que siempre le ha caracterizado. "Muy bien y muy feliz" por estar de nuevo en España, la actriz asegura sentirse orgullosa "de ser la imagen de una marca española y darla a conocer internacionalmente".

Elsa Pataky posa para los medios en Madrid | Gtres

Feliz con la familia que ha formado con Chris Hemsworth, ha confesado que es una madre como todas las demás, que intenta compaginar su trabajo con su familia: "Como todas las madres, intentando equilibrar porque es difícil y me gusta pasar el máximo de tiempo con mis hijos".

Chris Hemsworth y Elsa Pataky | Cordon Press

Sobre sus hijos, la intérprete ha querido puntualizar ciertos aspectos que se han cuestionado sobre cómo era la crianza de los pequeños, ¿van al colegio? La actriz ha querido puntualizar que sus tres hijos sí que están escolarizados pero que han optado por colegios en medio de la naturaleza enfocados a ofrecer una mayor libertad a los niños: "Mis hijos han ido al colegio siempre. Eso es lo primero, tienen que ir al colegio los niños".

"Mis hijos son muy activos, entonces necesitan hacer deporte y toda la energía que tienen ciertos niños, el tenerlos sentados en una clase durante muchas horas, les pone muy nerviosos y creo que empiezan a tener complicaciones", opina la intérprete. De ahí que hayan optado por nuevos modelos de educación: "En Bayron, hay una alternativa de escuelas un poco más que es al aire libre y que tienen deportes, ellos surfean muchísimo, entonces cuando ya han gastado la energía es cuando tienen que estar concentrados. Están en un colegio que se dedica más al deporte".

Una crianza que compagina con su carrera profesional: "Estoy creando una productora, buscando proyectos que me gusten hacer y que me sienta ilusionada" y que esto le hace estar más ocupada, pero a la vez sus pequeños "son más independientes".

Elsa Pataky posa para la prensa en Madrid | Gtres

Aún así, la actriz asegura que "me gusta recogerlos en el colegio cada día me gusta oír sus historias, me gusta oír lo que han hecho, les llevo y les recojo todos los días, a no ser que tenga un proyecto, pero normalmente me ha gustado estar ahí con ellos siempre y, bueno, formar parte del día a día".

Feliz de estar de nuevo en España, Elsa confiesa echar de menos "todo de España" porque "no hay nada en el mundo mejor que la comida española" y en Madrid está de lo más a gusto: "Madrid es una ciudad que creo que está siendo la ciudad de Europa, me encanta publicitar mi ciudad".

Elsa Pataky, con su mítica pose | Gtres

Eso sí, por el momento no tiene pensado regresar a España: "Siempre digo que vivo muy bien donde vivo, es muy difícil para mí que un sitio como en el que vivo que es pura naturaleza, playa, cambiar a la ciudad, sería muy complicado para mi familia".

En cuanto a cómo está su marido: "Está muy bien" y que en breve estará presentando "su película Furiosa en la que también tuve la oportunidad de trabajar juntos".

Elsa Pataky presenta campaña en Madrid | Gtres

Por último, Elsa también ha hablado de ese momento que se convirtió viral en redes sociales de Miguel Ángel Muñoz con ellos y una serpiente y ha desvelado que "es la serpiente de mi hijo, la tenemos en casa y se la puso en el cuello y se le subió por el por el pelo".