Ruptura dentro de la familia Pombo: ¿Qué ha ocurrido con su prima Blanca?

En la tercera temporada del documental de las Pombo, ha llamado la atención una escena en la que María Pombo cuenta con tristeza que cuando murió su abuela paterna, Marilis, el pasado mes de marzo, recibió un demoledor mensaje de su tío: "las cosas claras, nosotros y vosotros no somos familia, nada nos une ya".

Esta ruptura no solo fue impactante para María, Marta y Lucía y para su padre, a quien llaman "papín", también para sus seguidores, que no les desean ningún mal a sus creadoras de contenido favoritas.

La respuesta de su prima, Blanca

Dada la repercusión que generó este capítulo del reality de Prime, la prima de las hermanas Pombo, Blanca, decidió romper el silencio y dar explicaciones a sus 108 mil seguidores de Instagram con un texto que comenzaba de esta forma: "No pensaba subir nada al respecto, pero dada la situación he decidido que sí. Debido a todos los mensajes que he recibido, solo quiero aclarar que, como en el resto de ocasiones, nunca voy a comentar nada al respecto de estos temas".

"Solo puedo deciros que estoy muy muy tranquila y que por supuesto tanto yo como todo mi alrededor sabemos cuál es la verdad y la realidad", seguía su mensaje a través de las historias de Instagram, que terminó así: "por favor, no esperéis ni me pidáis más, mis versiones, respuestas... Como si esto fuese una pelea de patio entre niños".

Story Blanca Pombo | Instagram

Marta Pombo, sin pelos en la lengua en los Premios Vanitatis

El siguiente capítulo de este drama familiar llegó en la gala de los Premios Vanitatis, en la cual Marta Pombo llegó desprendiendo felicidad después de convertirse en madre de tres, con la llegada de las mellizasMaría y Candela.

La influencer, conocida por ser la más directa de las hermanas Pombo, no se cortó cuando los periodistas le preguntaron por esta polémica y, a pesar de estar en un momento de desajuste hormonal, con gran templanza dio su opinión al respecto. "Cada uno vive su verdad en su casa, eso está clarísimo. Ellos viven su verdad, nosotros la nuestra. Creo que nunca podrán reprocharnos el que hayamos estado abiertas a una reconciliación. Siempre la hemos deseado. No ha surgido esa oportunidad", comenzó explicando.

"Creo que no han sabido actuar ellos como primos y a mis tíos no puedo hablar porque ha sido superdecepcionante. Ha sido muy triste. Creo que en el reality fui muy directa. Ya se acabó de faltas de respeto, se acabó de cartas, de insultos, de cosas dañinas. Porque todo acto tiene su consecuencia", siguió desahogándose, como podemos ver en el vídeo de arriba.

"La frase fue muy matadora y eso fue una parte muy pequeña de toda la carta. Ha quedado muy claro. De verdad, hemos estado muy abiertas a una reconciliación. Se acaba muriendo el sentimiento. Esa es la pena. Cuando lo intentas, lo intentas, estás ahí, mandas mensajes, no hay contestación. Se acaba muriendo el sentimiento. Es horrible, es horrible. Menos mal que me pilláis en un buen momento porque si no estaría ahora un mar de lágrimas", terminó.

¿Cuál es el origen de esta crisis familiar?

Todo este mal rollo dentro de la familia Pombo comenzó por los problemas que tuvieron con Camino, el restaurante que Papín llevaba junto a su hermano, el padre de Blanca Pombo. Este negocio habría comenzado a ser de lo más rentable cuando parte de la familia se volvió influyente en las redes sociales y, por lo visto, hubo una discusión por quién se lo quedaba. Finalmente, según apunta El Periódico, fue el padre de María, Marta y Lucía quien se consiguió el timón del negocio, y este sería el motivo por el que su hermano ha optado por romper la relación de forma unilateral.