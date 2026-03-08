EMOTIVO MENSAJE
Fernando Tejero, roto de dolor tras la muerte de su padre: "Gracias por enseñarme a ser un superviviente"
El padre de Fernando Tejero, Antonio, ha fallecido y el actor se ha despedido de él con un doloroso mensaje, que ha recibido el cariño de sus amigos.
Una triste noticia ha sacudido a Fernando Tejero. El actor ha revelado que su padre, Antonio Tejero, ha muerto.
El intérprete de 61 años ha publicado un mensaje en redes sociales, dedicando a su progenitor una emotiva carta en la que ha expresado, roto de dolor, lo que significaba para él.
"Padre mío de mi vida: Gracias, sobre todo, por esta última etapa. Gracias por enseñarme tanto y, entre otras muchas cosas, a ser un superviviente y gestionar mis emociones. Te voy a querer toda la vida. Vuela alto padre mío Gracias a todos los mensajes de condolencias y por vuestro inmenso cariño. Se os quiere", ha escrito, acompañando a estas palabras una imagen de los dos durante su niñez.
La despedida rápidamente se ha llenado de mensajes de apoyo y cariño, tanto de sus fans, como de compañeros del actor: Vanesa Romero, Roberto Leal, Nadia de Santiago, Edu Soto, Miguel Ángel Silvestre, Luis Merlo, Marta Hazas o Malena Alterio.
Según el Diario de Córdoba, su fallecimiento se produjo el viernes 6 de marzo. Antonio era una figura conocida en Córdoba, donde regentó una pescadería y en su juventud estuvo vinculado al mundo taurino como novillero.
