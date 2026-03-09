Andrés Iniesta y Anna Ortiz vuelven a recordar a su bebé fallecido hace doce años

Hace doce años, Andrés Iniesta y su esposa Anna Ortiz vivieron uno de los momentos más duros de su vida: la pérdida del bebé que esperaban. La pareja sufrió un aborto espontáneo cuando Anna se encontraba en el sexto mes de embarazo, ya en la segunda fase de gestación. Una noticia supuso un golpe devastador para ambos y para su entorno más cercano.

En aquel momento, Iniesta atravesaba una etapa brillante en el FC Barcelona, el club de su vida. Sin embargo, el fútbol pasó a un segundo plano. El centrocampista decidió no disputar el partido frente al Real Valladolid para quedarse al lado de su esposa y acompañarla en uno de los momentos más delicados de sus vidas. Aun en medio del dolor, el futbolista quiso agradecer públicamente el enorme apoyo y cariño que recibieron en aquellos días.

Andrés Iniesta y Anna Ortiz en su boda | Gtres

El tiempo siguió su curso y la familia logró volver a sonreír. A su primera hija,Valeria, nacida en 2011, se sumaron cuatro hijos más, llenando de nuevo de vida su hogar. Pero hay una fecha que nunca pasa desapercibida para ellos: cada 7 de marzo recuerdan al bebé que perdieron, un pequeño que, aunque no llegó a nacer, sigue muy presente en su historia familiar.

Este año, la pareja volvió a emocionarse al recordarlo con una imagen del universo repleto de estrellas, en la que una brillaba con especial intensidad. Junto a la fotografía, Anna escribió un mensaje lleno de amor: "¡Feliz cumpleaños bebé! Deseo que sigas volando feliz y decidido como lo elegiste hace 12 años".

Ya en 2021, la empresaria también quiso compartirsu experiencia con el libro Mi luz, donde se abre como nunca y confiesa que perder a su pequeño, al que cariñosamente llaman "su estrellita", fue "una experiencia súper traumática", aunque también reconoce que la vida volvió a regalarles felicidad con una familia numerosa y unida.