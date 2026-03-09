El pasado 14 de noviembre de 2025, Luis Medina y Clara Caruana dieron el sí quiero en Madrid en una ceremonia íntima, rodeados únicamente de familiares y amigos más cercanos. La pareja quiso mantener la discreción y la intimidad como esencia del enlace, alejándose de los grandes focos mediáticos, una decisión que refleja perfectamente su forma de vivir el romance.

Su historia de amor comenzó de manera espontánea en 2022, cuando coincidieron paseando a sus perros por el mismo barrio. Lo que empezó como una amistad cotidiana se fue convirtiendo en algo más, y con el tiempo terminó convirtiéndose en un noviazgo sólido y privado. Ambos provienen de la alta sociedad española: Luis, hijo de Rafael de Medina y Fernández de Córdoba, XIX duque de Feria y de Naty Abascal, y Clara, nieta del barón de San Petrillo, lo que une antepasados aristocráticos históricos.

A pesar de la discreción, su relación tuvo su primera aparición pública oficial el 14 de octubre de 2023, durante la boda de la duquesa de Medinaceli en Jerez de la Frontera, cuando muchos medios comenzaron a hablar de ellos como pareja. Desde entonces, su historia se ha seguido con interés por la alta sociedad, pero siempre manteniendo un perfil bajo, lejos del ruido mediático y de los eventos sociales más masivos.

Recientemente, ambos acudieron al Vega Members Club tras su inauguración protagonizada por Iñigo Onieva, un proyecto que ha generado gran expectación en círculos aristocráticos y de élite social. El evento contó con Isabel Preysler y Tamara Falcó como madrinas. Ambas mostraron todo su apoyo y fue un refuerzo de confianza para su anfitrión teniendo en cuenta que son dos referentes indiscutibles en la sociedad española.

Isabel Preysler e Íñigo Onieva ante las cámaras | Gtres

Luis y Clara posaron juntos ante las cámaras, felices y sonrientes, mostrando su complicidad. A pesar de no hacer declaraciones a la prensa, también tuvieron tiempo para agradecer las muestras de afecto hacia ellos tras la "enhorabuena por la boda" por parte de los medios.