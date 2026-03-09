Álvaro Castillejo reaparece solo en público tras su separación: elegancia y discreción en Madrid

Álvaro Castillejo ha vuelto a dejarse ver públicamente, y lo ha hecho en un escenario muy acorde con su estilo: discreto, elegante y sin destacar en el foco mediático.

El empresario ha acudido a la inauguración del nuevo club privado impulsado por Onieva en Madrid, donde posó por primera vez en solitario ante los fotógrafos desde que se conociera su reciente separación.

Aunque su presencia en el fotocall no pasó desapercibida, Castillejo mantuvo el perfil bajo que siempre ha caracterizado a uno de los miembros más reservados del conocido clan Preysler. Con una sonrisa tranquila y sin hacer declaraciones, el empresario prefirió centrar la atención en el evento, evitando alimentar titulares sobre su situación sentimental.

Álvaro Castillejo | Getty Images

Más sobre la ruptura

Su aparición llega un mes después de que trascendiera su ruptura con Cristina Fernández Torres, con quien contrajo matrimonio en el verano de 2022 en Sotogrande. La pareja había formado una de las uniones más discretas del entorno social madrileño, y durante su relación optaron siempre por mantener su vida privada lejos del foco mediático.

La separación se habría producido de manera amistosa, fruto de diferentes visiones sobre el futuro. Ambos habrían decidido emprender caminos separados priorizando el bienestar de su hijo y manteniendo una relación cordial, algo que encaja con el carácter reservado que siempre ha definido a Castillejo.

Álvaro Castillejo y Cristina Fernández Torres | Gtres

Su carrera

Más allá de su vida personal, Álvaro Castillejo ha construido su propia trayectoria profesional lejos del protagonismo mediático que rodea a parte de su familia. Durante años estuvo vinculado al mundo de la restauración y el ocio en Madrid, participando en distintos proyectos gastronómicos que buscaban posicionarse entre los locales más exclusivos de la capital.

Sin embargo, con el paso del tiempo decidió reorientar su carrera hacia un ámbito más ligado a sus raíces familiares: el mundo del polo.

Álvaro Castillejo | Gtres

Actualmente trabaja en el Ayala Polo Club de Sotogrande, donde desempeña funciones relacionadas con el marketing y las relaciones públicas, un entorno que conoce bien desde niño gracias a la trayectoria deportiva de su padre, el jugador de polo argentino Luis Castillejo.

Su familia

A pesar de su preferencia por la discreción, su apellido inevitablemente lo conecta con una de las sagas más conocidas del papel cuché español. Hijo de Beatriz Preysler, hermana de Isabel Preysler, Álvaro creció muy unido a su familia materna, especialmente tras el fallecimiento de su madre en 2011.

Dentro de ese círculo familiar, mantiene una relación especialmente cercana con su prima Tamara Falcó. De hecho, quienes conocen bien a la familia aseguran que el vínculo entre ambos es muy estrecho, hasta el punto de que Tamara lo considera uno de sus primos favoritos.

Álvaro Castillejo junto a su tía Isabel Preysler el día de su boda | Gtres

Castillejo ha estado presente en varios de los momentos importantes de la vida pública de la marquesa de Griñón y siempre ha mostrado su apoyo en silencio.

Fiel a ese estilo discreto que lo define, su reciente reaparición demuestra que, incluso en momentos personales complejos, Álvaro sigue apostando por la elegancia y la serenidad como carta de presentación ante el mundo.