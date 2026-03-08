DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
Mitos sobre las mujeres que afectan a su salud mental
Frases que parecen halagos o consejos bienintencionados pueden convertirse en una fuente silenciosa de ansiedad y culpa. Algunos mitos sobre las mujeres siguen influyendo, de forma sutil pero constante, en su salud mental.
Publicidad
Muchos de los problemas de ansiedad, culpa persistente y agotamiento emocional que aparecen en consulta no nacen únicamente de experiencias individuales. También están influidos por mensajes culturales que hemos normalizado durante años.
Son frases aparentemente inofensivas que, repetidas una y otra vez, terminan construyendo expectativas rígidas sobre cómo debería ser una mujer. Cuando no encajamos en ellas, el malestar aparece.
A continuación, se comparten algunos de los mitos más frecuentes:
"Las mujeres pueden con todo"
Uno de los mitos más extendidos es el de que "las mujeres pueden con todo": a primera vista parece un halago, pero encierra una exigencia constante de rendimiento. No solo se espera que podamos con el trabajo, la familia y la gestión emocional del entorno, sino que lo hagamos sin mostrar agotamiento. Este mensaje suele traducirse en:
- Autoexigencia elevada, que convierte cualquier error o descanso en una sensación de fracaso.
- Dificultad para delegar o pedir ayuda porque hacerlo se vive como debilidad.
- Culpa constante, especialmente cuando no se llega a todos los ámbitos.
- Agotamiento emocional sostenido, que puede derivar en ansiedad o burnout.
"Si es buena madre, está siempre feliz"
Otro mito especialmente dañino es el que idealiza la maternidad: "si es buena madre, está siempre feliz". La maternidad real incluye amor, pero también cansancio, ambivalencia y dudas. Cuando solo se valida la versión perfecta, cualquier emoción incómoda se vive con vergüenza. Esto suele generar:
- Silencio emocional, al no sentirse legitimada para expresar malestar.
- Comparación constante, alimentada por modelos irreales de perfección.
- Sensación de insuficiencia, incluso cuando el desempeño es adecuado.
"Las mujeres son más emocionales"
También persiste la idea de que "las mujeres son más emocionales": no hay evidencia sólida de que las mujeres sientan más que los hombres; lo que sí existe es una socialización diferente. A muchas mujeres se les ha permitido mostrar tristeza, pero se les ha penalizado la rabia o la firmeza. Las consecuencias de este encuadre son claras:
- Invalidación de opiniones, atribuyendo argumentos a un supuesto descontrol emocional.
- Culpa por sentir determinadas emociones, especialmente el enfado.
- Dudas sobre la propia percepción, lo que debilita la confianza interna.
"Si se queja, exagera"
Por último, uno de los mensajes más sutiles, pero más corrosivos: "si se queja, exagera": esta idea empuja a minimizar el malestar y retrasa la búsqueda de ayuda profesional. Con frecuencia provoca:
- Normalización del estrés crónico, como si fuera parte inevitable del rol.
- Retraso en pedir apoyo psicológico, incluso cuando los síntomas son significativos.
- Somatización, cuando la emoción no expresada termina manifestándose en el cuerpo.
El problema no es la fortaleza, la sensibilidad o la capacidad. El problema es convertir esas cualidades en obligaciones permanentes. Cuando estos mitos se internalizan, el diálogo interior se vuelve más crítico y menos compasivo.
Cuestionarlos es importante para poder preguntarnos si esas expectativas son realistas y si nos permiten vivir con mayor bienestar. La salud mental empieza cuando dejamos de medirnos con estándares imposibles y empezamos a tratarnos con la misma comprensión que ofrecemos a los demás.
Publicidad