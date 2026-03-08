Mitos sobre las mujeres que afectan a su salud mental

Muchos de los problemas de ansiedad, culpa persistente y agotamiento emocional que aparecen en consulta no nacen únicamente de experiencias individuales. También están influidos por mensajes culturales que hemos normalizado durante años.

Son frases aparentemente inofensivas que, repetidas una y otra vez, terminan construyendo expectativas rígidas sobre cómo debería ser una mujer. Cuando no encajamos en ellas, el malestar aparece.

A continuación, se comparten algunos de los mitos más frecuentes:

"Las mujeres pueden con todo"

Uno de los mitos más extendidos es el de que "las mujeres pueden con todo": a primera vista parece un halago, pero encierra una exigencia constante de rendimiento. No solo se espera que podamos con el trabajo, la familia y la gestión emocional del entorno, sino que lo hagamos sin mostrar agotamiento. Este mensaje suele traducirse en:

Autoexigencia elevada , que convierte cualquier error o descanso en una sensación de fracaso.

, que convierte cualquier error o descanso en una sensación de fracaso. Dificultad para delegar o pedir ayuda porque hacerlo se vive como debilidad.

porque hacerlo se vive como debilidad. Culpa constante , especialmente cuando no se llega a todos los ámbitos.

, especialmente cuando no se llega a todos los ámbitos. Agotamiento emocional sostenido, que puede derivar en ansiedad o burnout.

Mujer trabajando y cuidando de su hijo | Freepik

"Si es buena madre, está siempre feliz"

Otro mito especialmente dañino es el que idealiza la maternidad: "si es buena madre, está siempre feliz". La maternidad real incluye amor, pero también cansancio, ambivalencia y dudas. Cuando solo se valida la versión perfecta, cualquier emoción incómoda se vive con vergüenza. Esto suele generar:

Silencio emocional , al no sentirse legitimada para expresar malestar.

, al no sentirse legitimada para expresar malestar. Comparación constante , alimentada por modelos irreales de perfección.

, alimentada por modelos irreales de perfección. Sensación de insuficiencia, incluso cuando el desempeño es adecuado.

"Las mujeres son más emocionales"

También persiste la idea de que "las mujeres son más emocionales": no hay evidencia sólida de que las mujeres sientan más que los hombres; lo que sí existe es una socialización diferente. A muchas mujeres se les ha permitido mostrar tristeza, pero se les ha penalizado la rabia o la firmeza. Las consecuencias de este encuadre son claras:

Invalidación de opiniones , atribuyendo argumentos a un supuesto descontrol emocional.

, atribuyendo argumentos a un supuesto descontrol emocional. Culpa por sentir determinadas emociones , especialmente el enfado.

, especialmente el enfado. Dudas sobre la propia percepción, lo que debilita la confianza interna.

Mujer discutiendo | Freepik

"Si se queja, exagera"

Por último, uno de los mensajes más sutiles, pero más corrosivos: "si se queja, exagera": esta idea empuja a minimizar el malestar y retrasa la búsqueda de ayuda profesional. Con frecuencia provoca:

Normalización del estrés crónico , como si fuera parte inevitable del rol.

, como si fuera parte inevitable del rol. Retraso en pedir apoyo psicológico , incluso cuando los síntomas son significativos.

, incluso cuando los síntomas son significativos. Somatización, cuando la emoción no expresada termina manifestándose en el cuerpo.

El problema no es la fortaleza, la sensibilidad o la capacidad. El problema es convertir esas cualidades en obligaciones permanentes. Cuando estos mitos se internalizan, el diálogo interior se vuelve más crítico y menos compasivo.

Cuestionarlos es importante para poder preguntarnos si esas expectativas son realistas y si nos permiten vivir con mayor bienestar. La salud mental empieza cuando dejamos de medirnos con estándares imposibles y empezamos a tratarnos con la misma comprensión que ofrecemos a los demás.