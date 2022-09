Elena Tablada, Laura Matamoros, María Pombo y otras famosas que se han reducido el pecho

La diseñadora Elena Tablada es la última celebrity que se suma a la larga cola de famosas que han decidido realizarse una operación de pecho. Ahora bien, en su caso, no se trata de una operación estética con el fin que todas entendemos, es decir, para mejorar su aspecto físico. Sino que va un poco más allá. En vez de ponerse pecho, Elena se ha sometido a una reducción. El motivo es, por un lado, estético y, por el otro y más importante, su salud.

Los primeros casos más sonados de reducciones de pecho fueron los de Dulceida y María Pombo. Pero a estos se les han sumado una buena pila de nombres más, como las hermanas Laura y Ana Matamoros, o la hija del Cordobés y Vicky Berrocal, Alba Díaz.

Todas ellas han hablado abiertamente de los problemas que les provocaba el hecho de tener una talla grande de pecho (una 100 o superior) y los motivos que las han llevado a hacerse una reducción. Además, también han compartido con sus followers el proceso de operatorio y postoperatorio. A continuación, hacemos un repaso de las últimas celebrities que han pasado por quirófano para someterse a una reducción de pecho.

¿En qué consiste la mamoplastia de reducción?

Este es el nombre técnico con el que se conoce esta intervención. A grandes rasgos, durante el procedimiento se extrae grasa, tejido y piel de las mamas. Con esto se consigue reducir el tamaño de las mamas y moldear su forma, adaptándolas proporcionalmente al cuerpo de cada paciente.

Salud emocional y física

Un volumen muy grande de mamas puede tener consecuencias negativas para la salud. Las principales son el malestar físico en la espalda y cuello, así como irritación debajo de la piel de los pechos y problemas respiratorios. Además, los pechos grandes también pueden dificultar la realización de ciertas actividades. Por otro lado, también existe el malestar y la disconformidad estética, que puede provocar inseguridad y baja autoestima.

Elena Tablada

La que fue pareja de David Bisbal y madre de su hija, Ella, se ha operado recientemente para sentirse mejor consigo misma. "Mucho me lo pensé, pero al final de la vida solo te arrepientes de las cosas que no haces para sentirte mejor contigo mismo", anunciaba en sus redes sociales.

"Me he sentido muy bien, tanto antes de la operación como después. Luego están mis amigos que son impagables, me estuvieron acompañando todo el rato. Ya veo aquí la diferencia, está mucho más deshinchado y el tamaño que me gusta a mí", expresaba feliz. Ahora, le toca afrontar la fase del postoperatorio.

Hermanas Matamoros

Las hijas de Kiko Matamoros también han decidido reducirse el pecho. El pasado invierno fue la menor, Ana, y este verano lo ha hecho su hermana Laura. Sin embargo, no es la primera vez que Laura se somete a una intervención para retocarse los pechos. Ya lo hizo en su momento para ponerse prótesis que, ahora, ha querido reducir por varios motivos.

"Desde hacía tiempo quería retocarme el pecho, ya que, con los embarazos, cambios bruscos de peso y al no llevar la antigua prótesis debajo del músculo no estaba cómoda. Independientemente de qué, tenía que cambiar la prótesis anterior. La piel cedió mucho con los embarazos y lo tenía más caído de lo normal a consecuencia de no llevarla debajo del músculo".

Además de cambiar las prótesis y remodelar la forma de los pechos, "he aprovechado para reducir un poco el tamaño de las prótesis, ya que me sentía incómoda con tanto pecho. A la hora de vestir siempre me ha condicionado y en cuanto a comodidad, dolores de espalda, no podía más", explicaba a través de stories.

Storie de Instagram de Laura Matamoros | @_lmflores

El pasado febrero tampoco fue la primera vez de Anita Matamoros. De hecho, la última visita por quirófano la hizo para retocar la operación que se había hecho previamente para reducirse las mamas, resultado de la cual estaba descontenta.

María Pombo

La influencer decidió dar el paso definitivamente después de quedarse embarazada, ya que, según afirmó ella misma a través de redes, "el tamaño se fue de madre". Debido a su tamaño de senos, Pombo sufría dolores de cabeza y de espalda recurrentes. "Estoy completamente feliz con el cambio", aseguró después de unos días de postoperatorio.

Storie de Instagram de María Pombo | @mariapombo

Alba Díaz

La influencer se hizo una mamoplastia de reducción hace pocos meses por unas razones que ella consideraba de extrema necesidad. A través de stories, explicó que el pecho grande le complicaba hacer algunas actividades, como el deporte:

"Hago mucho boxeo y cuando saltaba a la comba lo pasaba fatal, terminaba con un dolor horrible. Lo mismo pasaba cuando corría y tuve que dejarlo. A la hora de dormir, me costaba encontrar la postura muchas veces y la calidad de mi sueño empeoraba. Me sentaba encorvada y tenía dolores de espalda. Se me había despegado la piel del esternón del peso del pecho, etcétera", escribió.

El resultado fue un éxito. Y así lo ha confirmado su repertorio de fotos veraniegas, en las que aparece feliz y segura con su cuerpo.

