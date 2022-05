Alba Díaz muestra el resultado de su operación de pecho

Recientemente, la hija de Vicky Martín Berrocal y el Cordobés pasaba por quirófano para someterse a una mamoplastia de reducción. Una cirugía que ella misma había reconocido recibir por un motivo de salud y para mejorar su calidad de vida.

Después de la intervención, Alba Díaz pasaba de tener una talla 120 de pecho a una 85-90. Muy satisfecha con su decisión y con los resultados, la joven de 22 años compartió con sus 280 mil seguidores de Instagram todos los detalles de la intervención y respondió abiertamente a las preguntas que estos le hacían.

En una de sus stories, Díaz prometió a sus followers mantenerlos informados sobre cómo evolucionaba el postoperatorio. Y ha cumplido con su palabra. En una de sus historias más recientes, la influencer ha explicado los cambios que ha experimentado su cuerpo y cómo se siente actualmente.

Alba Díaz después de su reducción de pecho

La joven ha explicado a través de redes cómo ha pasado las últimas horas después de la operación: "Llevo operada cinco días. Los tres primeros días es verdad que me tiraban más y no encontraba la postura, pero en realidad era solo incomodidad, no me ha llegado a doler de llorar".

Una de las consecuencias colaterales que ha experimentado a raíz de la operación ha sido la hinchazón de tripa. Alba Díaz admite haberse sorprendido con este cambio, puesto que, por constitución, nunca ha sido de tener barriga.

Justamente, una usuaria de Instagram le ha preguntado en las últimas horas cómo llevaba la hinchazón de la tripa. Díaz le ha respondido que iba a mejor y que, día tras día, la tiene menos hinchada.

Para mostrarlo de manera más clara, la influencer ha enseñado su tripa en una story y ha compartido estas palabras:

"Para que os hagáis una idea, yo nunca suelo tener tripa, la he tenido siempre bastante plana, normalmente se me va todo a las piernas y mirad. Ahora ha bajado un montón, ¿eh? El primer y segundo día parecía que estaba embarazada jajajaja. Encima me puse malita con la regla el mismo día de la operación, muy fuerte".

Desde que salió del hospital, Alba Díaz se ha mostrado entusiasmada con la decisión de reducirse el pecho. Este entusiasmo se lo ha transmitido también a sus seguidoras que sufren el mismo problema que ella. A todas estas les ha insistido a que se atrevan a dar el paso para operarse, ya que, según su experiencia, la recompensa es mucho mayor que el miedo a pasar por quirófano.

Una cirugía necesaria

Varios motivos de peso que justificaban la intervención de la hija de Vicky Martín Berrocal. Ella misma explicó por redes que el pecho grande le complicaba hacer según qué actividades, como el deporte.

"Hago mucho boxeo y cuando saltaba a la comba lo pasaba fatal, terminaba con un dolor horrible. Lo mismo pasaba cuando corría y tuve que dejarlo. A la hora de dormir, me costaba encontrar la postura muchas veces y la calidad de mi sueño empeoraba. Me sentaba encorvada y tenía dolores de espalda. Se me había despegado la piel del esternón del peso del pecho, etcétera", escribió.

Ahora, ya en casa y con el apoyo de su familia, Alba Díaz se recupera favorablemente y feliz con su nueva figura.

