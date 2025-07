El vídeo en el que Ana Peleteiro se entera de que está de nuevo embarazada: "Me costó mucho aceptar la realidad"

Tras desvelar que está esperando su segundo bebé, Ana Peleteiro ha compartido el momento exacto en el que se enteró de que estaba de nuevo embarazada. Naturalidad, nervios, agobio y un pronóstico que no se esperaba.

La atleta olímpica se ha remontado al 19 de junio, en concreto a casa de sus padres, para enseñar cómo se compró un test de embarazo para quedarse más tranquila, pensando al 99% que saldría negativo.

"Llevo 2-3 días un poco rallada porque no me baja la regla. No estábamos en búsqueda de bebé ni muchísimo menos, estoy un poco agobiada", comienza explicando en el vídeo que ha publicado ahora. Sin embargo, decide relajarse y pensar que es simplemente un retraso, algo que ya le ha pasado en épocas de mucho estrés.

Confesando que no le ha dicho "nada a nadie", procede a hacerse el test, pero desvelando a la cámara que tiene claro "que va a dar negativo". Spoiler: no. Como muestra el vídeo, cuando da la vuelta al test, empieza "el shock más grande" de su vida, que le duró 7 días.

Una gran sorpresa, unos nervios visibles a través de la pantalla y una nueva etapa que ahora ha hecho pública: "La vida no siempre sigue nuestros planes, pero en sus giros inesperados es donde esconde sus mejores sorpresas".

Y es que, Ana ha querido compartir este momento tan casero y personal para visibilizar que, en ocasiones, la noticia de un nuevo embarazo puede descolocarte por completo (y no pasa nada): "Os mentiría si no os dijera que durante varios días me costó mucho aceptar la realidad y ver el lado bueno, pero gracias a mi familia y a los que más me quieren conseguí ver esta sorpresa como lo que realmente es, algo maravilloso".

La atleta, que fue mami de su primera hija junto a Benjamín Compaore a finales de 2022, ha explicado que está de 7+3 semanas y que aún no saben si será niño o niña. Lo que sí tiene claro es que "lo más importante es que esté sano".