Alba Flores reacciona al embarazo de su prima, Lola Orellana, hija de Rosario Flores: "Todo viene junto"

Alba Flores está viviendo un momento profesional muy bueno y más después de recibir una nominación al Goya por el documental dedicado a su padre, Flores para Antonio. La nieta de Lola Flores está muy emocionada con este proyecto ya que "esto ya era bueno para mí y para toda mi familia y para mi padre".

Respecto a la reacción de sus tías Lolita y Rosario a esta nominación, Alba contaba que lo había dicho por el grupo de WhatsApp familiar rápidamente y que había recibido muchas "exclamaciones, mucho ¡Ay, ay, ay, ay! Corazones, así que está todo el mundo muy contento, sí. Ya hablaré despacito con cada una".

Alba Flores respondiendo a la prensa | Europa Press

Pero además, Alba también está de celebración por otro asunto pues su prima, Lola Orellana, está embarazada junto a su pareja Cosme Daniel de Juan. Una noticia que los Flores han recibido con mucha ilusión y de la que la actriz decía que "es bastante bonito, sí. Sí, sí, todo viene junto".

A pesar de pertenecer a una de las familias más famosas de nuestro país, Lola Orellana siempre se ha mantenido al margen del foco mediático junto a su pareja y dedicándose a la fotografía, la ilustración y la producción.

Lo poco que se sabe de su relación es que llevan juntos desde 2020 y que Cosme Daniel, futuro padre de su hijo, es un cantautor ibicenco que estaría totalmente integrado en la familia Flores. La pareja vive entre Madrid e Ibiza aunque también pasan largas temporadas en Cádiz, donde Rosario reside durante todo el año.