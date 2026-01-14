NUEVO MIEMBRO EN EL CLAN FLORES
Alba Flores reacciona al embarazo de su prima, Lola Orellana, hija de Rosario Flores: "Todo viene junto"
La hija de Antonio Flores se enteraba que había recibido una nominación a los Goya por Flores para Antonio y también reaccionaba a la llegada de un nuevo miembro a su familia fruto de la relación de su prima Lola Orellana y su pareja, Cosme Daniel.
Alba Flores está viviendo un momento profesional muy bueno y más después de recibir una nominación al Goya por el documental dedicado a su padre, Flores para Antonio. La nieta de Lola Flores está muy emocionada con este proyecto ya que "esto ya era bueno para mí y para toda mi familia y para mi padre".
Respecto a la reacción de sus tías Lolita y Rosario a esta nominación, Alba contaba que lo había dicho por el grupo de WhatsApp familiar rápidamente y que había recibido muchas "exclamaciones, mucho ¡Ay, ay, ay, ay! Corazones, así que está todo el mundo muy contento, sí. Ya hablaré despacito con cada una".
Pero además, Alba también está de celebración por otro asunto pues su prima, Lola Orellana, está embarazada junto a su pareja Cosme Daniel de Juan. Una noticia que los Flores han recibido con mucha ilusión y de la que la actriz decía que "es bastante bonito, sí. Sí, sí, todo viene junto".
A pesar de pertenecer a una de las familias más famosas de nuestro país, Lola Orellana siempre se ha mantenido al margen del foco mediático junto a su pareja y dedicándose a la fotografía, la ilustración y la producción.
Lo poco que se sabe de su relación es que llevan juntos desde 2020 y que Cosme Daniel, futuro padre de su hijo, es un cantautor ibicenco que estaría totalmente integrado en la familia Flores. La pareja vive entre Madrid e Ibiza aunque también pasan largas temporadas en Cádiz, donde Rosario reside durante todo el año.
