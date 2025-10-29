Paty Sánchez Flores recuerda la emotiva frase que le dedicó su prima, Elena Furiase, el día de su boda: "Eso es la familia"

Han pasado ya cuatro meses desde la boda de Paty Sánchez Flores y Javier Millet, celebrada en Jávea, Alicante. Un encuentro multitudinario que reunió a casi toda la familia Flores y que dejó momentos tan emotivos que aún hoy la hija del exfutbolista y entrenador Quique Sánchez Flores sigue recordando.

Paty y Quique Sánchez Flores | Gtres

Esta semana, la asesora de imagen e influencer ha querido revivir una de las escenas más especiales del enlace compartiendo en Instagram un vídeo con sus más de 50 mil seguidores. En él se ve cómo sus primas "se compincharon con Javi" para darle una "sorpresa increíble": le cantaron una canción inventándose la letra y acompañándola con palmas, en plena celebración.

En las imágenes, todos los invitados corean el tema No dudaría, de Antonio Flores —primo del padre de la novia, fallecido en 1995—, antes de que el grupo de jóvenes empiece a ovacionar a Paty con una letra dedicada especialmente para ella. Un momento espontáneo, divertido y lleno de cariño que ha vuelto a emocionar a la novia meses después.

El papel especial de Elena Furiase

"Como me dijo una de mis primas una vez: si van a por uno, van a por todos… Y eso es la familia", escribía Patricia junto al vídeo. Gracias a los comentarios, se ha descubierto que esa frase la pronunció Elena Furiase, quien respondió con un cariñoso mensaje: "¡Aquí la prima que lo dijo! Te quiero, Paty".

La unión del clan Flores es más que evidente. La influencer no dudó en dedicar unas palabras llenas de gratitud: "No puedo estar más orgullosa de mi familia, ni más feliz de haber vivido un momento tan especial rodeada de las personas que más quiero".

Por su parte, Elena también compartió días después de la boda una tierna fotografía abrazando a su prima Paty y a su marido, mientras su propio esposo, Gonzalo Sierra, se fundía en un abrazo con Javier Millet. "¡Que vivan los novios! ¡Que viva el amor! Y mi familia. Gracias, Paty y Javi, por regalarnos una boda tan preciosa", escribió la actriz.

Una boda con la esencia del clan Flores

En la celebración no faltó Carmen Flores, la hermana de la mítica Lola Flores, madre de Quique Sánchez Flores y abuela de la novia. Ella es el nexo que une a Paty con Elena, pues en realidad son primas segundas: Quique, padre de Paty, y Lolita, madre de Elena, son primos hermanos.

Además, el exentrenador del Sevilla F. C. es primo de Rosario y del recordado Antonio Flores, sobrino de La Faraona y parte de una de las sagas más queridas y artísticas de nuestro país.