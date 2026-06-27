Las lágrimas de Ana Mena en pleno concierto tras su ruptura con Óscar Casas: "No me encuentro en mi mejor día"

Ana Mena y Óscar Casas han roto inesperadamente tras dos años de relación sin aparentes polémicas de por medio. Según se ha informado, ambos continúan guardándose un gran cariño, tal y como se ha visto en las recientes palabras de Sheila Casas al ser preguntada por la noticia.

Ana Mena y Óscar Casas en Roma | Gtres

En pleno duelo, la cantante ha reaparecido en el festival Big Sound de Valencia, donde no ha podido contener la emoción y ha roto a llorar durante uno de los temas más significativos, Lárgate, que trata sobre la historia de una ruptura y su superación.

"Quiero contaros que estar aquí esta noche a pesar de que hoy no me encuentro en mi mejor día es realmente sanador", ha confesado en medio del escenario tal y como se ha visto en los vídeos compartidos por los fans en las redes sociales.

Las imágenes de Ana Mena llegan tras los falsos rumores que la relacionaba sentimentalmente con Carlos Alcaraz, algo que fue desmentido en el plató de Y Ahora Sonsoles.

Por el momento, ni Ana Mena ni Óscar Casas se han pronunciado públicamente sobre la ruptura, aunque desde el programa de Antena 3 se ha apuntado a las difíciles rutinas de ambos, entre giras y rodajes, advirtiendo que "lo han pasado muy mal".