Día del Orgullo: historias de amor que han marcado un antes y un después en la visibilidad LGBTQIA+

Hoy, día 28 de junio, se celebra el día del orgullo. Una jornada festiva muy importante para reivindicar los derechos y libertades del colectivo LGBTIQ+. Mediante desfiles y mucha música, el pride se ha convertido en un día esencial para muchos, puesto que no nadie se siente juzgado ni cuestionado.

Y es que formamos parte de una sociedad en la que ha costado muchos años normalizar el amor entre personas del mismo sexo, sentirse de un género diferente al de nacimiento o no sentirse identficado con las normas tradicionales sobre identidad de género y orientación sexual.

Por suerte, cada vez son más los referentes famosos que se alinean con estos avances, destacando sobre todo el amor entre personas del mismo sexo. Gracias a ellos, muchos de los adolescentes y jóvenes han podido crecer en la normalidad de querer a alguien sin miedo.

Así pues, en este artículo repasamos algunas parejas que han marcado un antes y un después en el mundo gay y lésbico, dejando claro que el problema lo tienen quienes no aceptan el amor entre personas del mismo sexo.

Sam Smith y Christian Cowan | Gtres

Rosalía y Loli Bahía

Las especulaciones sobre una posible relación sentimental entre Loli Bahía y Rosalía comenzaron en septiembre de 2025, cuando fueron vistas juntas en París. Desde entonces, la pareja no ha escondido su amor y complicidad ante la prensa que las sigue a diario.

Rosalía y Loli Bahía | Gtres

Además, a pesar de los 10 años de diferencia de edad, la química entre la cantante catalana y la modelo francesa es innegable. Actualmente ya se han convertido en un gran referente para las nuevas generaciones.

Rosalía y Loli Bahía | Gtres

Dulceida y Alba Paul

Aida Domènech, conocida en redes sociales como Dulceida, y Alba Paul se conocieron en 2014 y comenzaron su historia de amor en 2015. Se convirtieron en una de las parejas más mediáticas del momento en redes, puesto que eran dos mujeres y el sector de las redes aún estaba empezando.

Dulceida y Alba Paul | Gtres

En 2016 celebraron su boda, digna de cuento, en la playa de Sitges. Un evento que marcó un antes y un después en sus vidas y en la esfera LGBTIQ+, puesto que gritaron a los cuatro vientos su gran amor, sin miedo al qué dirán.

Dulceida y Alba Paul | Gtres

En verano de 2021 anunciaron que su matrimonio se había acabado, pero, tras casi dos años separadas, se reconciliaron a principios de 2023. Desde entonces su historia de amor se ha consolidado aún más, culminando con la llegada de Aria, su primera hija, nacida en octubre de 2024.

Jesús Vázquez y Roberto Cortés

Jesús y Roberto iniciaron su relación en 2001, y, curiosamente, se conocieron un 29 de junio en una de las noches de las fiestas del orgullo en Madrid. Desde entonces, han construido una relación de 25 años de amor incondicional.

Jesús Vázquez y Roberto Cortés | Gtres

En 2005, concretamente el 3 de noviembre, contrajeron matrimonio, convirtiéndose en una de las primeras parejas homosexuales en casarse tras la aprobación de la ley en España. Indiscutiblemente, son uno de los mayores referentes del panorama.

Jesús Vázquez y Roberto Cortés | Gtres

Francesca Farago y Jesse Sullivan

La pareja se conoció en junio de 2021 tras conocerse virtualmente en un evento en directo organizado por Tik Tok durante el mes del orgullo. El flechazo entre ellos fue instantáneo y poco después empezaron a salir de manera oficial.

Francesca Farago y Jesse Sullivan | Gtres

En mayo de 2023 Jesse le propuso matrimonio, y, en noviembre de 2024 dieron la bienvenida a sus hijos gemelos, Poetry y Locket. Sin lugar a dudas se han convertido en un referente de pareja trans internacionalmente hablando.

Inma Cuesta y Ángeles Maeso

La pareja mantiene su vida personal un poco al margen de la vida pública, aunque Inma se ha pronunciado sobre los derechos del colectivo en numerosas ocasiones, además de hacerlo a través de su Instagram.

En 2019 fue la primera vez que Inma habló públicamente de su romance con Ángeles, puesto que le dedicó un premio. Desde entonces, la pareja cada vez se fue mostrando más transparente sobre su relación. Dos años después llegó al mundo su primera hija, gestada por Ángeles, y poco después, su segundo hijo, esta vez gestado por Inma.

En verano de 2025, decidieron contraer matrimonio, coincidiendo con el aniversario de uno de los hitos más importantes del colectivo: el vigésimo aniversario de la aprobación del matrimonio igualitario en España.

A nivel profesional, la pareja ha fundado la productora audiovisual independiente Loba Loba, centrada en explorar nuevas voces y perspectivas femeninas del sector cinematográfico.

Anabel Alonso y Heidi Steinhardt

Anabel Alonso y Heidi Steinhardt comenzaron su relación en 2013, tras cruzar sus caminos profesionales en una obra de teatro titulada Lastres. En ella, Anabel actuaba bajo la dirección dramaturga de la argentina Steinhardt.

Anabel Alonso y Heidi Steinhardt | Gtres

Desde entonces, su pasión sólo hizo crecer, una química que las llevó a trabajar juntas en múltiples ocasiones más. Tras confirmar su relación sentimental, formaron una familia el 24 de mayo de 2020, con la llegada de su hijo Ígor. Además, ese mismo verano contrajeron matrimonio en una ceremonia secreta.

Laura Brunet y Núria Coca

Su historia de amor comenzó durante el confinamiento, cuando Núria, seguidora de Laura en redes sociales, interactuaba frecuentemente con sus publicaciones. Aunque la influencer no le siguió el rollo al principio, tras una conexión a través de un tuit, empezaron a hablar diariamente hasta tener su primera cita.

Laura Brunet y Núria Coca | Gtres

A partir de ahí, cada vez se veían con más frecuencia y empezaron a publicar contenido juntas en sus redes. Oficializaron su relación en 2020, se independizaron juntas y adoptaron un gato. Ahora, además, comparten una marca de café.

Juanjo Bona y Martin Urrutia

Juanjo Bona y Martin Urrutia comenzaron su relación sentimental en diciembre de 2023. Ambos se conocieron y forjaron una muy buena amistad durante su paso por el programa musical Operación Triunfo, en la edición de ese mismo año.

Juanjo Bona y Martin Urrutia | Gtres

Para los fans del formato, se convirtieron rápidamente en una de las parejas más queridas por los espectadores. Y, a su salida, no tardaron en confirmar su amor, el cual gritan a los cuatro vientos a través de sus redes sociales.

Sam Smith y Christian Cowan

La pareja internacional es una de las más aclamadas, con el inicio de su romance a finales de 2022. Su primera aparición juntos fue en diciembre de ese mismo año en la Casa Blanca, para la firma de la Ley de Respeto al Matrimonio.

Sam Smith y Christian Cowan | Getty Images

Pero, su debut oficial fue en la Met Gala de 2024, en su desfile ante las cámaras de la alfombra roja. Actualmente, varios medios apuntan a que están comprometidos desde mayo de este año.