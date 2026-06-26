Virginia Troconis, rota tras el devastador terremoto en Venezuela: "Solo con ganas de llorar y abrazar a los míos"

El Cordobés y Virgina Troconis haciendo declaraciones a la prensa | Europa Press

Virginia Troconis está viviendo con enorme preocupación las consecuencias de los devastadores terremotos que han golpeado Venezuela y que ya han dejado cientos de fallecidos y miles de heridos.

Muy unida a su país de origen, la empresaria ha utilizado sus redes sociales para compartir un emotivo mensaje con el que ha mostrado su tristeza por todo lo que está ocurriendo: "Solo con ganas de llorar y abrazar a los míos", ha escrito junto a varias imágenes que reflejan la magnitud de la tragedia.

Virginia ha reconocido que tiene "el corazón roto" al ver las devastadoras consecuencias del terremoto y la difícil situación que atraviesan miles de familias venezolanas. Además, ha querido trasladar todo su apoyo a las víctimas y a quienes continúan buscando a sus seres queridos: "Como duele, duele pensar en tantas familias que estarán sufriendo por su gente , por sus casas, por la incertidumbre de todo lo que viene".

La mujer de Manuel Díaz también ha querido pedir que no se deje de mirar hacia Venezuela en estos momentos tan complicados, haciendo un llamamiento a la solidaridad con todos los afectados por la catástrofe: "Vamos a unir nuestras oraciones por ellos, por Venezuela y porque llegue la ayuda que necesitan".

Su publicación no ha tardado en llenarse de mensajes de cariño y apoyo por parte de sus seguidores, que han querido acompañarla en estos momentos tan difíciles y enviar fuerza a todas las personas que están sufriendo las consecuencias de uno de los peores desastres naturales que ha vivido el país en los últimos años.