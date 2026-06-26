Marta López Álamo, sobre el estado de Kiko Matamoros tras su operación estética: "Él tiene una genética envidiable"

Marta López Álamo ha reaparecido en una nueva edición de Rainbow que organiza Dulceida dentro de la programación oficial de MADO 2026 con motivo del inicio del Orgullo y, además de reivindicar los derechos del colectivo LGTBIQ+, ha respondido a varias preguntas relacionadas con su vida personal y de Kiko Matamoros.

Preguntada por el estado de salud del colaborador después de la operación estética a la que se sometió hace unos días, la modelo ha querido lanzar un mensaje tranquilizador: "Está en casa ya recuperándose del todo casi, ya empieza a trabajar".

Marta López Álamo hablando con la prensa | Europa Press

Además, Marta ha reconocido que ella nunca vio necesaria esa intervención, aunque respeta completamente la decisión de Kiko: "Pues hija, yo es que lo veía muy bien antes, pero bueno, él sabrá. Muy bien la verdad, él tiene una genética envidiable", ha comentado entre risas.

La influencer también ha aprovechado para dedicarle unas bonitas palabras a Kiko, al que ha definido como "el amor de mi vida". "Llevo siete años con él", ha recordado, dejando claro que nunca le importaron las críticas que recibió su relación desde el principio. "Me da igual, yo apostaba, que era suficiente el apostar yo".

Marta López Álamo en el photocall del evento Rainbow | Gtres

Sobre su futuro juntos, Marta ha asegurado que su intención es seguir compartiendo la vida con el colaborador: "Es mi intención. Si no fuera así, no significaría que fuese menos real o un amor menos intenso, porque seguimos juntos y muy enamorados y, por ahora, por supuesto, hasta que el universo diga".

Durante el acto, la modelo también ha querido poner el foco en la importancia del Orgullo para seguir defendiendo los derechos humanos. Asimismo, ha mostrado su preocupación por la situación de las mujeres en Afganistán y ha condenado cualquier forma de discriminación hacia el colectivo LGTBIQ+: "Tenemos mucha suerte de vivir en España, aunque todavía queden muchas cosas por conseguir, porque en otros lugares del mundo ni siquiera pueden plantearse tener derechos".