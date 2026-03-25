Cayetano Martínez de Irujo, sobrepasado en el homenaje a la duquesa de Alba, junto a casi todos sus hermanos

Cayetano Martínez de Irujo está viviendo semanas especialmente intensas. La presentación del libro La ultima Duquesa no solo ha reunido a la familia, también ha despertado una oleada de cariño que, según él mismo reconoce, le ha superado.

"Estoy un poco sobrepasado", confesaba ante los medios, visiblemente emocionado. Y no es para menos. Los actos organizados han tenido una repercusión mucho mayor de la esperada.

Cayetano Martínez de Irujo hablando con la prensa | Europa Press

Eso sí, si algo ha querido dejar claro es que todo este homenaje tiene un único sentido: su madre. "Es lo que ella se merecía", aseguraba, orgulloso de ver cómo se está recordándola.

Cayetano Martínez y Eugenia Martínez de Irujo | Gtres

Pero si algo quiso recalcar en todo momento es que este proyecto tenía que ser, sí o sí, algo familiar. Cayetano insistió en que su intención desde el principio ha sido implicar a todos sus hermanos y evitar que el protagonismo recayera únicamente en él.

Alfonso Díez en el evento | Gtres

De hecho, no dudó en reconocer que el enfoque inicial del libro no le convenció del todo. "Me mosqueé muchísimo". Finalmente, aceptó el planteamiento, pero con una condición clara: que quedara claro que se trata de un trabajo conjunto. "Es de todos, de los hermanos y de los nietos".

Eso sí, hubo una ausencia que no pasó desapercibida y que no tardó en generar comentarios: la de Jacobo, el único de los hermanos que no acudió al acto.

Entre anécdotas, risas y recuerdos, el ambiente dejó claro que este homenaje iba mucho más allá de un simple acto institucional. Un día cargado de emoción en el que la familia se volcó por completo. Porque, en el fondo, más allá del tributo, también se ha visto que en toda familia siempre hay historias que van mucho más allá de lo que se ve.