Carola Baleztena, sobre lo que dijo su marido, Emiliano Suárez, de Marta Sánchez y Vicky Martín Berrocal

Carola Baleztena ha acudido al evento de la firma de moda Philippa 1970 que colabora con Toyota en el diseño de uno de sus modelos de coche y no ha podido evitar las preguntas sobre una de las polémicas que más ha dado que hablar en las últimas semanas: el distanciamiento entre Vicky Martín Berrocal y Marta Sánchez.

Carola Baleztena posando para la prensa | Gtres

La actriz, que durante años ha compartido amistad con ambas, ha preferido mantenerse al margen de cualquier controversia. "Yo creo que él ya lo dijo y yo ya no tengo nada que... O sea, en realidad esto ya... Las noticias ya están como pasadas de moda, ¿no?", ha comentado en referencia a las declaraciones realizadas por su marido, Emiliano Suárez.

Sin embargo, la sorpresa ha llegado cuando le han preguntado directamente por su relación con Vicky Martín Berrocal. Lejos de alimentar cualquier polémica, Carola ha sido tajante: "No, yo no tengo ningún problema con nadie. Con nadie".

Carola Baleztena con la prensa | Europa Press

Unas palabras que ha querido repetir en varias ocasiones a lo largo de la conversación: "Yo no tengo problemas con nadie. Yo no busco problemas. Yo cuando hablo no subo el pan".

Además, cuando los reporteros le han recordado la buena amistad que había mantenido con Vicky durante años, ha respondido con naturalidad: "Pero al final, la vida... Hay cosas que pasan, que no pasan, ¿no?".

Carola Baleztena, en un evento en Madrid | Gtres

La actriz también ha querido zanjar cualquier especulación sobre un posible enfrentamiento con la diseñadora: "No tengo ningún problema, no tengo ningún problema con nadie, ya lo he dicho. Yo no me busco, yo no me gustan los enredos, ni los dimes y diretes".

Marta Sánchez y Vicky Martín Berrocal | Gtres

Muy diferente ha sido su reacción al hablar de Marta Sánchez. Carola ha tenido buenas palabras hacia la cantante, con quien mantiene una estrecha amistad desde hace años. "Marta somos casi hermanas, vamos. Yo la quiero mucho. Es muy buena amiga, muy buena tía, muy buena artista. La admiro por muchos aspectos de su personalidad. Y es una grande", ha afirmado.

A pesar de todo, también ha querido enviar sus mejores deseos a Vicky Martín Berrocal. "Yo, a ella y a todo el mundo, y a vosotras más que ninguna".