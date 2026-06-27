Aless Gibaja, sobre cómo llamarán Alejandra Rubio y Carlo Costanzia a su hija: "Tienen varios nombres"

Alejandra Rubio está disfrutando con Carlo Costanzia de su segundo embarazo lejos del foco mediático y al margen del ruido alrededor de su primer libro, Si decido arriesgarme, cuya presentación en la Feria del Libro de Madrid atrajo muchas miradas.

Uno de los que acudió para apoyarla fue su íntimo amigo Aless Gibaja, que ahora ha asistido a la fiesta Rainbow de Dulceida en apoyo al colectivo LGTBIQ+.

Allí, ha ejercido una vez más de portavoz oficioso de la hija de Terelu Campos para revelar cómo se encuentra antes del nacimiento de su hija.

Aless Gibaja con la prensa | Europa Press

"Pues está muy bien, embarazadísima, feliz. Está guapísima", ha contado el influencer a Europa Press y ha confesado que, a pesar de que en su última aparición pública Alejandra aseguró que todavía no tenía claro cómo se llamaría su niña, ya lo ha decidido y él lo sabe.

"Sí, sabe el nombre, pero no puedo decirlo. Los dos que me ha dicho me encantan, pero yo le he dicho: 'Espera hasta que veas la cara de la baby para decidir'", ha desvelado, apuntando que "tienen varios" y que "si yo tuviese un hijo haría eso, esperaría a verle la cara para decidirme. Y es lo que yo le he dicho".

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia en WOW 31 | Gtres

Cabe destacar que la propia Alejandra descartó que se llamara como su madre, Teresa, a pesar de que su primogénito sí se llamó Carlo.

Respecto a lo que se ha publicado sobre las escasas ventas de su libro, Aless lo ha desmentido asegurando que "es una locura, ya va por la segunda edición. Hoy en día vender más de mil copias me parece una locura porque el precio de los libros al final cuesta el doble que antes y es un meritazo lo que ha conseguido", apuntando además que está convencido de que Alejandra escribirá otra novela "antes de lo que creemos".