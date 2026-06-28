El Turronero, encantado con que Bertín Osborne y Gabriela Guillén se dieran una segunda oportunidad: "Ojalá"

José Luis López, más conocido como El Turronero, sigue siendo una de las figuras clave en el entorno de Bertín Osborne y Gabriela Guillén.

En los últimos meses, la relación entre el presentador y la paraguaya ha estado marcada por la presentación de padre e hijo y los problemas personales y económicos que han salido a la luz alrededor de ella, tal y como se ha comentado en Y ahora Sonsoles.

José Luis Lopez, 'El Turronero', con la prensa | Europa Press

Siempre dispuesto a tender la mano y a opinar sin rodeos sobre la situación, en esta ocasión, el empresario no ha escondido su deseo de ver a la expareja reconciliada, según ha confesado a Europa Press al ser preguntado si le gustaría que Bertín y Gabriela volvieran a estar juntos.

"Ojalá", ha respondido contundente y entre risas El Turronero, dejando entrever que, pese a todo lo ocurrido, sigue creyendo en una posible segunda oportunidad entre ellos.

Más allá del plano sentimental, José Luis López se ha mostrado especialmente preocupado por la delicada situación económica que estaría atravesando Gabriela Guillén. "Está pasando también mal. Sí, parece ser que no le ha ido bien las cosas y que no le ha ido bien con la sociedad que tenía y la chica, pues, lo está pasando francamente mal", ha explicado.

Además, ha asegurado que estará ahí para echarle una mano en lo que pueda: "Los amigos siempre estamos para ayudarnos unos a otros y la verdad es que lo está pasando mal y por lo menos la escucharemos e intentaremos echarle una mano, como siempre".