UN ROMANCE QUE ESTÁ EN BOCA DE TODOS
Silencio total de Cayetano Martínez de Irujo al preguntarle por el romance entre su sobrina, Tana Rivera, y Roca Rey
Cayetano Martinez de Irujo se ha mantenido fiel a su estilo discreto cuando le han preguntado por el supuesto nuevo romance entre su sobrina, Tana Rivera, y el torero Roca Rey. Un tema muy comentado durante estas últimas semanas.
Publicidad
No se habla de otra cosa: el posible romance entre Tana Rivera y Roca Rey ha puesto patas arriba el mundo de la prensa rosa. Dos apellidos muy ligados al mundo del toreo que, aunque llevan años siendo amigos, ahora podrían haber dado un paso más, y todo apunta a eso. Un giro inesperado que ha sorprendido a muchos y que lleva semanas siendo de lo más comentado.
Por ahora, ambos han optado por la discreción. Nada de confirmaciones ni declaraciones públicas, y ni siquiera sus amigos más cercanos han querido entrar en detalles, aunque alguna pista sí han dejado el ambiente...
Sin embargo, cuando la prensa ha preguntado a Tana, sus palabras han sido medidas, pero sus gestos han hablado por sí solos: sonrisas, miradas cómplices y cierta incomodidad que no ha pasado desapercibida.
Dentro del núcleo familiar también se respira protección. Especialmente su madre, Eugenia Martínez de Irujo, que sabe bien lo que es estar en el foco mediático. No en vano, su historia con Francisco Rivera acaparó titulares durante años. Ahora, su hija parece seguir un camino parecido, aunque con un perfil mucho más bajo. Su padre, por el contrario, parece que, aunque no lo confirmó, sus palabras dejaron claro que algo había...
Quien tampoco ha querido entrar en el tema ha sido su tío Cayetano Martínez de Irujo. Preguntado por los periodistas en plena calle, en Sevilla, ha mantenido una actitud seria y ha evitadocualquier comentario sobre su sobrina.
Más Celebrities
- La felicitación de Isabelle Junot a su padre, Philippe Junot: el primer cumpleaños tras su muerte
- Mónica Pont presume de amor con Víctor Prat, ex de Elsa Anka, y zanja cualquier tipo de polémica con ella
- Andrea, hija de Lydia Bosch y Miky Molina, entre lágrimas, explica cómo se siente cuando se activa "el botón del miedo"
Publicidad