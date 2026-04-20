Silencio total de Cayetano Martínez de Irujo al preguntarle por el romance entre su sobrina, Tana Rivera, y Roca Rey

No se habla de otra cosa: el posible romance entre Tana Rivera y Roca Rey ha puesto patas arriba el mundo de la prensa rosa. Dos apellidos muy ligados al mundo del toreo que, aunque llevan años siendo amigos, ahora podrían haber dado un paso más, y todo apunta a eso. Un giro inesperado que ha sorprendido a muchos y que lleva semanas siendo de lo más comentado.

Andrés Roca Rey saliendo del hotel tras torear en Brihuega | Gtres

Por ahora, ambos han optado por la discreción. Nada de confirmaciones ni declaraciones públicas, y ni siquiera sus amigos más cercanos han querido entrar en detalles, aunque alguna pista sí han dejado el ambiente...

Sin embargo, cuando la prensa ha preguntado a Tana, sus palabras han sido medidas, pero sus gestos han hablado por sí solos: sonrisas, miradas cómplices y cierta incomodidad que no ha pasado desapercibida.

Tana Rivera, en la plaza de toros de Brihuega | Gtres

Dentro del núcleo familiar también se respira protección. Especialmente su madre, Eugenia Martínez de Irujo, que sabe bien lo que es estar en el foco mediático. No en vano, su historia con Francisco Rivera acaparó titulares durante años. Ahora, su hija parece seguir un camino parecido, aunque con un perfil mucho más bajo. Su padre, por el contrario, parece que, aunque no lo confirmó, sus palabras dejaron claro que algo había...

Boda de Eugenia Martínez de Irujo y Fran Rivera | Gtres

Quien tampoco ha querido entrar en el tema ha sido su tío Cayetano Martínez de Irujo. Preguntado por los periodistas en plena calle, en Sevilla, ha mantenido una actitud seria y ha evitadocualquier comentario sobre su sobrina.