Rocío Crusset vuelve a las pasarelas tras su boda con Charlie Schein: su reaparición en Gran Canaria Swim Week

La resaca emocional de una de las bodas más esperadas del año sigue estando muy presente, pero el deber llama. Tras convertirse en el centro de todas las miradas a finales de mayo, Rocío Crusset ha vuelto a subirse a las pasarelas por todo lo alto. El escenario elegido para su esperado regreso al trabajo ha sido la jornada inaugural de la Gran Canaria Swim Week 2026, donde la modelo se ha consolidado, una vez más, como una de las maniquís con mayor proyección internacional del sector.

Rocío Crusset desfilando para Maldito Sweet | Gran Canaria Swim Week 2026

La hija de Carlos Herrera y Mariló Montero desfiló derrochando belleza y elegancia para marcas de renombre como Maldito Sweet, Alexandra Miró y Agatha Ruiz de la Prada. Ella misma ha sido la encargada de compartir su entusiasmo a través de varias historias en su perfil de Instagram, mostrándose feliz de volver a la rutina tras la gran celebración que ella y su ya marido, el financiero Charlie Schein, organizaron en Nueva York para brindar por su unión rodeados de todos sus seres queridos.

Como reveló la propia Mariló Montero a su llegada a Madrid, los recién casados no harán, por ahora, luna de miel, ya que ambos se enfrentan a una temporada con mucha carga laboral. Por eso aún no los hemos visto disfrutando de su nueva condición de marido y mujer en ningún enclave romántico y paradisíaco; el trabajo manda y el regreso de Rocío a la pasarela de baño es la mejor prueba de ello.

Rocío Crusset desfilando para Agatha Ruiz de la Prada | Gran Canaria Swim Week 2026

Pasarela al aire libre y pilates frente al mar

Este año, la Gran Canaria Swim Week ha querido romper moldes y ha estrenado una espectacular localización exterior para su primer día de desfiles. El evento se ha trasladado a un enclave privilegiado del sur de la isla: el espacio exterior de Perchel Beach Club, un escenario completamente abierto al mar que ha enmarcado las tendencias de la temporada. Sobre la pasarela se han visto desde los clásicos polka dots (estampado de lunares) hasta los escotes pronunciados con tiras cruzadas.

Rocío Crusset desfilando para Alexandra Miró | Gran Canaria Swim Week 2026

El pistoletazo de salida se dio por la mañana, cuando la entrenadora e influencer Coco Constans (@ffitcoco) impartió una exclusiva sesión de Fittpilates, dirigida especialmente a las modelos de la pasarela y a diferentes creadoras de contenido invitadas.

El front row

Como era de esperar, hasta este rincón costero se desplazaron numerosos rostros muy conocidos de la crónica social que no quisieron perderse el regreso de la modelo. Entre los invitados más destacados en la primera fila se encontraban Alba Díaz y Marta Torné, así como una nutrida representación de los influencers canarios más seguidos, como Moisés Rivera, Yaiza Mencía, José León, Marta Ibrahim y Rassul.