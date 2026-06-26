La nueva mansión de Antonio Banderas en Marbella: en el mismo terreno donde tuvo que demoler su casa en 2024

No es ningún secreto saber que son muchos los famosos que cuentan con una segunda residencia dedicada al descanso, al relax y a las vacaciones. Y, normalmente se trata de prioridades de lujo, frente al mar o en medio de un campo privilegiado.

Entre ellos están, por ejemplo, María Pombo, con su casa en Cantabria, Laura Escanes, con su villa en Menorca o Ana Obregón con su mansión en Mallorca que aún no ha logrado vender.

Y, tras algunos años de espera, Antonio Banderas está a punto de unirse al club, con una casa en Marbella. Se trata de un proyecto muy emocional, puesto que se está construyendo en el mismo terreno donde tuvo que demoler La Gaviota, su emblemática residencia.

En este artículo te contamos todos los detalles sobre Mi Calle, nombre que le ha puesto a su nueva mansión, además de explicarte qué es lo que pasó con su anterior residencia.

Antonio Banderas | Gtres

Mi Calle

Como se ve en el vídeo, el nuevo hogar del actor está muy avanzado, aunque no parece que tanto él como su mujer, Nicole Kimpel, vayan a poder disfrutarlo este verano. Pero este no es un motivo para apaciguar la gran ilusión con la que están viviendo este proyecto.

La mansión de Antonio Banderas de Marbella | Gtres

La nueva mansión ubicada en primera línea de mar en Marbella se está construyendo en el mismo terreno de la urbanización Los Monteros que ocupaba La Gaviota, su anterior segunda residencia. Banderas tiene como primera residencia un ático de lujo en Málaga, su ciudad natal.

La mansión de Antonio Banderas de Marbella | Gtres

A pesar de que la construcción no ha finalizado, es imposible no darse cuenta del gran avance que se ha producido en tan solo un año. De hecho, ya se puede percibir el aire contemporáneo que le han querido dar, totalmente diferente a La Gaviota.

Sobre La Gaviota

Como bien hemos comentado anteriormente, Mi Calle está ubicada donde la antigua Gaviota, un chalet que Antonio Banderas compró tras el fallecimiento de su anterior propietaria, la periodista Encarna Sánchez.

Allí, el actor vivió muchos de los momentos más importantes de su vida, como el nacimiento de su hija Stella del Carmen, que tuvo junto a su exmujer Melanie Griffith.

La antigua mansión de Antonio Banderas de Marbella (La Gaviota) | Gtres

Pero, en el año 2024, el actor tuvo que tomar una decisión muy importante y complicada: demoler La Gaviota. Y es que la mansión se construyó en 1995 con una licencia que se concedió durante el mandato de Jesús Gil como alcalde de Marbella.

El permiso de vivienda fue anulado en 2003 por la justicia, y en 2010 tuvo que ceder parte del terreno al Ayuntamiento. Para zanjar su situación irregular, no le quedó otra opción que demolerla.

La antigua mansión de Antonio Banderas de Marbella (La Gaviota) demolida | Gtres

Ahora, tanto Antonio Banderas como su mujer Nicole Kimpel e incluso su hija Stella del Carmen, seguro que están deseando poder instalarse algunos días en la casa de la playa. Y así poder disfrutar de uno de los momentos más dulces del año: unas vacaciones de ensueño a primera línea del mar.