Anna Ferrer responde a las críticas de la boda de Makoke y advierte con la suya: "Tienes que ser fiel a ti misma"

Anna Ferrer vive uno de los momentos más especiales de su vida, tanto a nivel personal como profesional. La hija de Paz Padilla se ha consolidado como empresaria e influencer de referencia, combinando sus proyectos en redes sociales y moda con una exposición mediática cada vez mayor.

En este contexto, su futura boda se ha convertido en uno de los temas más comentados, aunque tiene claro que quiere vivir este proceso a su manera, lejos del ruido y de las opiniones externas.

Recientemente se celebraba la boda de Makoke, madre de su amiga Anita Matamoros, y ante las críticas que recibió el enlace, Anna lo tiene claro.

"Yo lo que quiero es que mi boda me guste mucho a mí, por eso no le estoy contando nada a nadie porque no quiero tener la opinión de nadie más que el novio", ha explicado a Europa Press. "El novio está en todo, que parece que no, el novio está muy implicado, más implicado que yo casi", ha dicho sobre Mario Cristóbal.

Su objetivo es sencillo, pero contundente: "Que nos guste mucho a los dos y no queremos dejarnos llevar por lo que tú dices. La gente opina mucho para bien o para mal y no quiero, quiero que sea nuestra, que lo recordemos con todo el cariño y que nos haya gustado a nosotros y vamos a poner de comer lo que a nosotros nos gusta".

De esta forma, Anna ha dejado claro que las críticas y opiniones sobre las bodas, algo habitual cuando se trata de personajes públicos, no le van a quitar el sueño: "Hay que disfrutar el momento, eso todo en la vida. La gente siempre opina de todo y si te dejas llevar pues entonces pierdes tu identidad. Cuando escuchas tantos comentarios sobre ti como una persona, un poco de personaje público, al final todo el mundo opina y llega un momento que te olvidas hasta de quién eres, no puede ser eso. Tienes que ser fiel a ti misma y a quien le guste bien, claro".

Anna Ferrer con la prensa | Europa Press

Sobre la fecha de la boda, ha preferido mantener el misterio y, sobre todo, la libertad de decidir sin presiones. "Es que no sé si surgirá algo de trabajo. Yo voy a seguir trabajando pero no sé si nos veremos. Pero sí, sí, de aquí allá", ha comentado con una sonrisa, dejando entrever que todavía no hay un día cerrado o, si lo hay, prefiere no compartirlo todavía.

Con esta actitud, Anna Ferrer Padilla deja claro que su boda será, sobre todo, un reflejo de su personalidad y de su relación: íntima en lo emocional, fiel a sus gustos y ajena, en la medida de lo posible, al ruido externo. Una celebración pensada para ellos, no para las redes.