COMPARTE UN MENSAJE MUY PERSONAL
Sara Carbonero vuelve a sonreír tras uno de los años más complicados de su vida con este mensaje
Sara Carbonero ha compartido una imagen que refleja el momento personal que atraviesa tras haber tenido que hacer frente a una operación de urgencia y a la pérdida de su madre. Una publicación que transmite fuerza y ganas de seguir adelante después de una etapa difícil.
Publicidad
Sara Carbonero parece estar recuperando poco a poco la sonrisa. Después de unos meses especialmente duros a nivel personal, la periodista ha compartido una publicación en redes sociales y que muchos han interpretado como una declaración de intenciones de cara al futuro.
Y es que 2026 no está siendo un año fácil para la Sara. A comienzos de enero tuvo que ser intervenida de urgencia durante unas vacaciones en Lanzarote, un episodio que generó una gran preocupación. Apenas unos meses después, en abril, tuvo que afrontar uno de los golpes más duros de su vida: el fallecimiento de su madre, Goyi Arévalo.
Ahora, la periodista ha querido compartir una imagen tomada durante una sesión fotográfica en Madrid en la que aparece sonriendo y disfrutando de esta nueva etapa de su vida. Junto a la imagen, Sara ha escrito la siguiente frase: "Pa' fuera lo malo", unas palabras que reflejan su deseo de dejar atrás una etapa marcada por el sufrimiento.
Además, la periodista también ha cambiado recientemente su fotografía de perfil en redes sociales, mostrando una imagen serena y luminosa, demostrando que poco a poco está mejorando a nivel personal.
A pesar del dolor que sigue arrastrando por la pérdida de su madre, Sara continúa apoyándose en sus seres queridos y en sus proyectos profesionales para seguir adelante. Hace apenas unas semanas reconocía públicamente que su vida había cambiado para siempre tras esta pérdida, aunque también dejaba claro que intenta encontrar motivos para continuar avanzando día a día.
Otro de los detalles que más ha llamado la atención ha sido el collar con la palabra "mamá" que luce en una de sus últimas publicaciones, un homenaje muy significativo con el que mantiene muy presente el recuerdo de la mujer más importante de su vida.
Más Celebrities
- El rey Juan Carlos reaparece en Galicia después de su visita a urgencias y evita aclarar cómo se encuentra de salud
- Shakira felicita a Leo Messi tras hacer historia en el Mundial 2026: "Muy orgullosa de ti"
- Harald y Sonia de Noruega: el 35 aniversario de su llegada al trono coincide con la mayor crisis familiar
Publicidad