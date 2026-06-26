Cher, Jennifer Lopez y Kim Kardashian: los matrimonios más fugaces de las famosas

Las relaciones sentimentales entre famosos van y vienen con mucha fluidez, eso lo sabe todo el mundo. Y es que estar tan expuestos al ruido de la gente, de la prensa y los fans, en la mayoría de los casos desgasta mucho la relación.

Lo hemos podido ver en muchos casos entre las estrellas de Hollywood, donde incluso los matrimonios han llegado a durar menos de un año. En el mundo de los famosos, todo se exprime al máximo y, en consecuencia, todo acaba muy rápido.

Así pues, en este artículo hacemos un repaso de algunos de los matrimonios más cortos de la historia de Hollywood. Que, aunque no fueran demasiado largos, sí que fueron parejas icónicas que marcaron un antes y un después para muchos.

Kim Kardashian y Kris Humphries | Gtres

Cher y Gregg Allman

La historia de amor entre Cher y Gregg Allman fue tan intensa como turbulenta. La pareja se conoció en enero de 1975 y, apenas unos meses después, el 30 de junio, se casó en Las Vegas, solo cuatro días después de que Cher finalizara su divorcio de Sonny Bono.

Sin embargo, el matrimonio atravesó dificultades desde el principio debido a las adicciones de Allman y a la gran presión mediática. Apenas nueve días después de la boda, Cher solicitó el divorcio, aunque ambos decidieron darse una segunda oportunidad.

Cher y Gregg Allman | Gtres

Se reconciliaron, tuvieron un hijo, Elijah Blue Allman, y mantuvieron una relación marcada por constantes altibajos hasta su separación definitiva en 1979.

Drew Barrymore y Jeremy Thomas

La historia entre Drew Barrymore y el barman galés Jeremy Thomas es un episodio fugaz. Ella tenía 19 años y él 31 cuando empezaron a verse en un bar de Los Ángeles que él mismo regentaba.

Lo que empezó como una relación breve y espontánea se aceleró hasta el punto de que, tras apenas unas semanas, fue la propia Barrymore quien propuso casarse. La boda fue improvisada durante la madrugada de 1994, después de una salida nocturna y una decisión tomada en caliente.

Drew Barrymore y Jeremy Thomas | Gtres

Llamaron a un ministro y formalizaron el matrimonio sin grandes preparativos. Pero la convivencia no tardó en romper la relación, y la noticia de que la madre de Thomas iba a instalarse con ellos de forma indefinida fue el detonante definitivo.

En cuestión de días, el encanto inicial se desmoronó y Barrymore solicitó la anulación del matrimonio apenas 19 días después, cerrando así una etapa tan breve como intensa.

Jennifer Lopez y Ojani Noa

La historia entre Jennifer Lopez y Ojani Noa empezó en 1996 en Miami, cuando él trabajaba como camarero en un restaurante vinculado a Gloria y Emilio Estefan. La relación fue muy rápida y, en febrero de 1997, se casaron, justo cuando ella empezaba a despegar en Hollywood con la película Selena.

El matrimonio duró menos de un año: las tensiones por el ascenso meteórico de JLo, los celos y las diferencias de estilo de vida empezaron a desgastar la relación casi desde el principio, y acabaron divorciándose a principios de 1998.

Jennifer Lopez y Ojani Noa | Gtres

Tras la ruptura, la relación no terminó bien, puesto que Noa llegó a expresar en varias ocasiones su malestar por cómo había acabado todo, asegurando sentirse desplazado por la carrera de la artista. Además, protagonizaron disputas legales durante años por la intención del exmarido de publicar material privado, lo que mantuvo el conflicto vivo mucho después del divorcio.

Dennis Rodman y Carmen Electra

Su amor empezó en 1998 en un club nocturno de West Hollywood, cuando ambos estaban en plena cima mediática: él como estrella de los Chicago Bulls y ella como icono del pop y la televisión.

Tras un noviazgo muy rápido, se casaron por sorpresa el 14 de noviembre de 1998 en Las Vegas, en la Little Chapel of the Flowers. La relación, sin embargo, duró muy poco en su forma estable: apenas nueve días después Rodman pidió la anulación alegando que no estaba en plenas facultades cuando tomó la decisión.

Dennis Rodman y Carmen Electra | Gtres

Aun así, intentaron retomar la relación durante un tiempo, con idas y venidas marcadas por su estilo de vida caótico y la presión mediática. Finalmente, la historia terminó en separación definitiva poco después, cerrando uno de los matrimonios más fugaces y comentados de la cultura pop de los 90.

Pamela Anderson y Kid Rock

La relación entre Pamela Anderson y Kid Rock comenzó a finales de los 90, aunque su romance no se hizo realmente público hasta principios de los 2000. Ambos se movían en el mismo mundo de fama, excesos y vida mediática, lo que hizo que su conexión fuera rápida e intensa.

Tras varios años de idas y venidas, la pareja se casó en julio de 2006 en una ceremonia privada en el sur de Francia. Sin embargo, el matrimonio duró muy poco: apenas unos meses después ya estaban separados, con un divorcio que se formalizó ese mismo año.

Pamela Anderson y Kid Rock | Gtres

Las diferencias de estilo de vida y el desgaste de una relación muy expuesta al foco mediático acabaron rompiendo la pareja. A partir de ahí, cada uno siguió su camino con declaraciones cruzadas y etapas muy distintas en su vida personal.

Renee Zellweger y Kenny Chesney

El amor entre Renée Zellweger y Kenny Chesney empezó tras conocerse en enero de 2005 durante un evento benéfico de la NBC, donde él actuaba y ella participaba atendiendo llamadas.

Tras unos meses juntos, se casaron el 9 de mayo de 2005 en una ceremonia íntima en las Islas Vírgenes. Pero el matrimonio duró muy poco, y aproximadamente unos cuatro meses después ya habían solicitado la anulación.

Renee Zellweger y Kenny Chesney | Gtres

La ruptura llegó con polémica por el término fraude en los documentos legales, aunque Zellweger explicó después que era un tecnicismo jurídico. Aun así, la relación terminó de forma definitiva ese mismo año.

Tracey Edmonds y Eddie Murphy

En 2008, Eddie Murphy y la productora Tracey Edmonds protagonizaron una de las historias más breves de Hollywood, con una unión más simbólica que legal.

El 1 de enero de 2008 celebraron una ceremonia en Bora Bora, en la Polinesia Francesa, ante unos 25 invitados. Sin embargo, no llegaron a formalizar ningún matrimonio legal, por lo que el enlace fue únicamente espiritual.

Tracey Edmonds y Eddie Murphy | Gtres

La relación se rompió apenas 14 días después del evento. En un comunicado explicaron que no veían necesario convertir la ceremonia en un matrimonio civil, aunque la prensa apuntó a tensiones durante el viaje como posible detonante de la separación.

Kim Kardashian y Kris Humphries

La relación entre Kim Kardashian y el exjugador de la NBA Kris Humphries empezó a finales de 2010 y rápidamente se convirtió en uno de los romances más populares de la televisión estadounidense.

Tras unos meses de noviazgo, se comprometieron en mayo de 2011 y se casaron el 20 de agosto de ese mismo año en una boda televisada valorada en millones de dólares. Todo parecía un cuento de hadas público, emitido incluso en un programa especial.

Kim Kardashian y Kris Humphries | Gtres

Pero la historia duró muy poco: el 31 de octubre de 2011, Kim pidió el divorcio tras solo 72 días de matrimonio alegando diferencias irreconciliables. El proceso legal se alargó casi dos años y estuvo rodeado de polémica, especialmente por el costoso anillo de compromiso y las tensiones económicas posteriores.