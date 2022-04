El duro entrenamiento físico de Carla Barber y Violeta Mangriñán a pocas semanas de dar a luz

Tanto Carla Barber como Violeta Mangriñán no han parado de hacer ejercicio durante su embarazo, para fortalecer los músculos y mantenerse en forma. Ahora, cuando ambas se encuentran en la recta final de su embarazo, se han reunido para hacer un intenso entrenamiento físico juntas.

Hacer ejercicio durante el embarazo puede conllevar importantes beneficios para salud, tanto de la madre como del bebé. Eso lo saben muy bien Violeta y Carla, y por eso han decidido animarse la una a la otra con un duro entrenamiento.

Violeta Mangriñán se encuentra de 25 semanas, acaba de entrar en el sexto mes de embarazo, y aunque ya va notando las molestias y los cambios en su cuerpo, no se pierde el entrenamiento por nada.

En cuanto a Carla Barber, ya le queda muy poco para conocer a su "pequeño B", que llegará al mundo el próximo mes de mayo. Para Carla el deporte ha sido una parte esencial de su gestación, para mantener un estilo de vida saludable.

El entrenamiento de Carla Barber y Violeta Mangriñán

Tal y como subieron a sus historias de Instagram, Carla y Violeta lo dieron todo en un entrenamiento sorprendentemente intenso. Como es natural, lo hicieron bajo supervisión de un profesional, para garantizar que realizaban de forma correcta los ejercicios y no dañaban al bebé.

Violeta Mangriñán y Carla Barber | Instagram

El entrenamiento fue muy completo, con una combinación de cardio y pesas para aumentar la resistencia y la masa muscular.

Violeta Mangriñán y Carla Barber | Instagram

Los secretos de Carla Barber para mantener la forma

En una ocasión, Carla Barber compartió sus secretos para mantenerse en forma durante el embarazo, y no son otros que: Hacer deporte, llevar una dieta sana y equilibrada, nada de "comer por dos", no tomar grasas saturadas en exceso, nada de grasas hidrogenadas, llevar una vida activa, y por último hidratar y cuidar la piel de todo el cuerpo.

Truquitos para estar radiante durante los 9 meses de embarazo que también está cumpliendo Violeta Mangriñán.

