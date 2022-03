Violeta Mangriñán se sincera sobre qué le parece que Omar Montes sea el padrino de la hija que espera

Violeta Mangriñán y Fabio Colloricchio anunciaban el pasado 13 de febrero a través de sus redes sociales que iban a ser padres: ''¡Vamos a ser padres! De todas las aventuras que hemos vivido juntos esta sin duda va a ser la más increíble de nuestras vidas y nos hace muy felices haceros partícipes de ella", expresaba la influencer en su perfil de Instagram.

Un mes más tarde, la pareja revelaba en la fiesta de cumpleaños de Violeta, que el bebé sería una niña a la que llamarían Gala, algo que ya tenían elegido desde hacía bastante tiempo.

Este jueves por la noche, Mangriñán acudía a los Premios Ídolo, organizados por la influencer Dulceida y dedicados a los creadores de contenido digital. Allí, ha posado con un espectacular vestido, con el que según ha revelado a las cámaras de 'Gtres' estaba pasando frío, y es por eso por lo que se tapaba la tripita: "Tengo frío y siento que así la tapo".

La influencer ha aprovechado también para hablar sobre cómo está llevando su embarazo: "Cada día queda menos. Los tres primeros meses un poco regulín, pero ahora mejor. Tengo mis días obviamente porque al final no deja de ser un embarazo, pero bien, ya mejor. Fabio me cuida mucho".

A continuación, Violeta opinaba ante los medios sobre la elección de su chico de nombrar a Omar Montes padrino de su hija: "Esto es digno de una película de Tarantino. Decisión de Fabio, quedamos en que el elegía el padrino y obviamente yo estoy de acuerdo, porque al final lo aprecio mucho y es muy amigo nuestro", expresaba emocionada.

Sin embargo, a pesar de que la prensa le preguntó acerca de la identidad de la madrina, Mangriñán solamente dio algunas pistas ya que pretende mantener ese dato en secreto, al menos por ahora: "La madrina es cosa mía, pero es un secreto de momento. No es alguien conocido precisamente, pero es seguramente la persona más especial", algo que hace pensar que la madrina de la pequeña Gala podría ser su hermana.

Por último, la influencer hablaba sobre si tiene en mente casarse con Fabio: "La verdad es que ahora mismo no entra en nuestros planes más prioritarios. Tenemos muchas cosas que hacer. Si me gustaría pero es algo que no estoy proyectando a corto plazo. Si algún día pasa, pues yo encantada, pero de momento tienen que pasar muchas cosas: estoy por hacer me una casa, por traer una hija al mundo... Hay muchas cosas que hacer antes que eso, no me quita el sueño", terminaba expresando.

