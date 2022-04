Cada vez queda menos para que Elena Furiase conozca a su bebé. La actriz se encuentra ya en el tercer trimestre de gestación, y luce estupendamente con su barriguita.

De hecho, ha compartido una foto en sus redes sociales para enseñar a todos sus seguidores lo mucho que ha crecido su bebé en esta semana de vacaciones.

"Pues suma y sigue. ¡¡¡Fin de la Semana Santa agotadora pero felices!!!" comenzó diciendo en su cuenta de Instagram.

En la fotografía podemos verla de perfil, con la camiseta levantada que deja al descubierto sus curvas premamá. Está ya en su sexto mes, y la verdad es que la barriguita va aumentando cada vez más.

Revela su manía desde que está embarazada

Además, Elena Furiase ha querido compartir con sus followers la manía que tiene desde que se quedó embarazada, y que a casi todas las mujeres les pasa cuando están esperando a su bebé.

Se trata de la necesidad de poner la mano en la barriga, a modo de caricia, o sujeción: "Que manía tendremos con poner la manita debajo ¿no? ¡que no se cae, no!".

Todavía tendremos que esperar para conocer si lo que está esperando es niño o niña, una noticia que todos esperan ansiosos igual que el nombre que elegirá para el nuevo miembro de su familia. Hasta entonces solo queda estar atentos y disfrutar de los posados que regala en redes sociales, donde presume de curvas premamá y recibe numerosos mensajes de cariño que no se equivocan al afirmar que a Elena Furiase estar embarazada le sienta genial.

Muy crítica con el gobierno de Colombia

Recientemente Elena Furiase se puso muy seria en sus historias de Instagram para criticar la nueva ley del aborto en Colombia, que permite interrumpir el embarazo hasta el sexto mes.

"Aquí están mis dos cachorros... porque aunque uno no esté aún en el mundo, para mí ya cuenta!!" dijo junto a una foto en la que mostraba su barriguita.

"No estoy en contra del aborto dependiendo de las causas, pero a los seis meses... ya has tenido tiempo para pensártelo, digo yo. Quienes hayan aprobado esta ley no tienen escrúpulos".

