Violeta Mangriñán muestra los efectos del embarazo sobre su cuerpo: "Me asusté"

El embarazo de su primer bebé está siendo un momento muy especial para Violeta Mangriñán y Fabio Colloricchio. Sin embargo, la influencer ya está de 23 semanas de gestación y está comenzando a notar algunos cambios en su cuerpo que no se esperaba.

El embarazo es una época de muchos cambios en el cuerpo femenino, y algunos pueden llegar a ser algo molestos. Esto mismo le pasó a Violeta, que incluso llegó a acudir al médico.

Un pequeño susto para Violeta Mangriñán

"Esta mañana, cuando me he despertado me he asustado un poco, tenía los ojos y la cara súper hinchados" comenzó diciendo la influencer en su cuenta de Instagram.

"Me han dicho que es normal por la retención de líquidos en el embarazo y que no me asuste si me vuelve a pasar, que es bastante frecuente", explicó.

"Estaba muy fea y parecía un mostruo" bromeó. Pero también quiso lanzar un mensaje para aquellas mujeres que estaban pasando por lo mismo: "Muy fuerte lo de la retención de líquidos. Si alguna lee esto y está pasando por lo mismo, no estás sola amiga".

Otro de los cambios que más está notando Violeta en su embarazo, son los cambios en su humor. Últimamente está muy sensible. Por eso, ha lanzado un mensaje de tranquilidad en sus historias: "No os preocupéis, estoy bien, solo que un poco sensible. Me ha dado el bajón".

El padrino de su hija

Otro de los detalles que reveló Violeta Mangriñán es quién será el padrino de su primera hija por decisión de Fabio: Omar Montes.

"Esto es digno de una película de Tarantino. Decisión de Fabio, quedamos en que el elegía el padrino y obviamente yo estoy de acuerdo, porque al final lo aprecio mucho y es muy amigo nuestro", expresó muy emocionada en los Premios Ídolo.

Sin embargo, a pesar de que la prensa le preguntó acerca de la identidad de la madrina, Mangriñán solamente dio algunas pistas ya que pretende mantener ese dato en secreto, al menos por ahora: "La madrina es cosa mía, pero es un secreto de momento. No es alguien conocido precisamente, pero es seguramente la persona más especial", algo que hace pensar que la madrina de la pequeña Gala podría ser su hermana.

